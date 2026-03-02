Σε θρίλερ εξελίσσεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό στις αρχές Οκτωβρίου 2025, μετά το αίτημα για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης που υπέβαλε στο πρωτοδικείο Καλαμάτας η μητέρα του προφυλακισμένου στον Κορυδαλλό ανιψιού του 68χρονου θύματος.

Η μητέρα του ανιψιού που μετείχε και στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τον 33χρονο γιο της και τον δολοφονημένο ιδιοκτήτη, επιδιώκει την επαναλειτουργία του κάμπινγκ και προτείνει έξι πρόσωπα για το νέο Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και την ανιψιά του θύματος, με την οποία μέχρι χθες δεν είχαν καλές σχέσεις.

Στο νέο προσωρινό Δ.Σ. προτείνει ως μέλη τον εαυτό της, την ανιψιά και τον ανιψιό του θύματος, τον ξάδερφό της, δύο επιχειρηματίες της περιοχής. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το gargalianoionline.gr, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Στην αίτηση επισημαίνεται πως «η εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα σε ενέργειες προετοιμασίας για τη θερινή περίοδο όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, η συντήρηση εγκαταστάσεων, οι συμβάσεις προμηθειών και οι άδειες λειτουργίας».

Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν δεκάδες κλήσεις πελατών κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία που είτε ζητούσαν να πραγματοποιήσουν κρατήσεις, είτε ρωτούσαν εάν θα ανοίξει το κάμπινγκ, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν αφήσει τα τροχόσπιτά τους στον χώρο.

«Προσωρινή κράτηση»

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στο αίτημα δεν γίνεται λόγος για δολοφονία του ιδιοκτήτη παρά μόνο για «θάνατο του προέδρου», ενώ η προφυλάκιση του ανιψιού με την κατηγορία του ηθικού αυτουργού χαρακτηρίζεται «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.».

Η αίτηση τονίζει ότι «η εταιρεία υπήρξε πάντοτε οικογενειακή επιχείρηση, η οποία στηρίχθηκε στην προσωπική εργασία, στη φροντίδα και στην αφοσίωση των μελών της οικογένειας», ενώ η επιλογή «συγγενικών προσώπων διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας».

Να σημειωθεί πως στις 7 Φεβρουαρίου η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατέθεσε αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου εναντίον του προφυλακισμένου ανιψιού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην υπόθεση της δολοφονίας. Σύμφωνα με τη διαθήκη που είχε συντάξει τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του ο 68χρονος, ο 33χρονος κληρονομούσε το 95% της αμύθητης περιουσίας του σε περίπτωση θανάτου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός είχε αρχικά παρουσιαστεί ως αυτόπτης μάρτυρας, όμως στη συνέχεια κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός και «εγκέφαλος» της δολοφονίας, με κίνητρο τη διαθήκη, καθώς είχε προσπαθήσει να στρέψει τις έρευνες αλλού, ενώ μαρτυρίες και τηλεφωνικές επικοινωνίες τον ενέπλεξαν στην υπόθεση.