Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα συνεχίζεται με νέα δεδομένα. Για την υπόθεση που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 σε κάμπινγκ της περιοχής, ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στη σύντροφο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού, εργοδότης των δύο 22χρονων που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας. Και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Η διαδρομή προς την Καλαμάτα και οι κινήσεις πριν την ενημέρωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο νέοι κατηγορούμενοι βρίσκονταν σε όχημα που ακολουθούσε το αυτοκίνητο του ανιψιού, όταν εκείνος κατευθυνόταν προς την Καλαμάτα, επικαλούμενος επίσκεψη στη μητέρα του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας 22χρονος μεταφέρθηκε στα ΚΤΕΛ της πόλης.

Η σύντροφος του ανιψιού βρισκόταν στο κάμπινγκ την ώρα του εγκλήματος. Φέρεται να επικοινώνησε αρχικά με τον φίλο και εργοδότη των δύο 22χρονων, πριν ενημερωθούν οι Αρχές.

Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος

Τέσσερις μήνες μετά το έγκλημα, κατατέθηκε αγωγή στα δικαστήρια της Καλαμάτας με αίτημα να κηρυχθεί ο ανιψιός ανάξιος κληρονόμος. Την προσφυγή υπέβαλε η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη, υποστηρίζοντας ότι, ως η πλησιέστερη συγγενής του, πρέπει να αποκλειστεί ο κατηγορούμενος από κάθε κληρονομικό δικαίωμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διαθήκη που φέρεται να συνέταξε ο ιδιοκτήτης λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του. Το έγγραφο ανοίχθηκε στο Πρωτοδικείο Πύλου κατόπιν εισαγγελικής εντολής και, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας αποδίδεται στον ανιψιό.

Προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό

Ο ανιψιός, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου επιστάτη, κρατείται από τα μέσα Δεκεμβρίου στις φυλακές Κορυδαλλού.