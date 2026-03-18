Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί. Μετά την απαγόρευση εξόδου ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ακόμα και στις αποσκευές των ταξιδιωτών, οι τυροκόμοι μετά από τη συνάντηση που είχαν χθες, Τρίτη 17/2 με τον Περιφερειάρχη, αποφάσισαν από αύριο Πέμπτη, να σταματήσουν να παραλαμβάνουν γάλα.

Ήδη από την Κυριακή έχουν κλείσει τα σφαγεία και 70.000 αρνιά που προορίζονταν να φύγουν από το νησί για τις μέρες του Πάσχα, είτε μένουν σε ψυγεία είτε αν έχουν σφαγεί, είτε ξεμένουν στους κτηνοτρόφους.

Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί και θα διαρκέσει τις επόμενες εβδομάδες, δημιουργεί σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στο νησί και σε πολύ μεγάλο μέρος των νοικοκυριών, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews.

Στη Μυτιλήνη μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στις 9:30 θα γίνει σύσκεψη στην Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, υπό τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα, παρουσία του Υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, του Γενικού Γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αποφασίστηκε να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται για την αντιμετώπιση της νόσου, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Το σύνολο της νήσου Λέσβου βρίσκεται εντός απαγορευμένης ζώνης, στην οποία εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε εφαρμογή τα εξής μέτρα: Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα), καθώς και η διακίνηση των προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών, και των ζωοτροφών, εκτός του νησιού. Αυτό περιλαμβάνει και τη διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης από πολίτες στις προσωπικές τους αποσκευές εκτός του νησιού.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός του νησιού.

Απαγορεύονται οι σφαγές των ευαίσθητων ειδών εντός του νησιού.

Στην μολυσμένη εκμετάλλευση θα πραγματοποιηθεί θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και όλα τα προϊόντα θα καταστραφούν.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός και πώς μεταδίδεται

Ο αφθώδης πυρετός (Foot-and-Mouth Disease, FMD) είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, καθώς και ορισμένα άγρια είδη). Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση, μέσω της άμεσης επαφής, της έμμεσης επαφής με μολυσμένα αντικείμενα, οχήματα, υποδήματα, εξοπλισμό ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας.

Μεταδίδεται και αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Άγρια ζώα και τρωκτικά δύνανται να μεταφέρουν τον ιό από μολυσμένες εκμεταλλεύσεις σε υγιείς.

Ο αφθώδης πυρετός κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2018/1882, δηλαδή νοσήματα που δεν ενδημούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία απαιτείται η άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης με την πρώτη επιβεβαίωση εστίας. Για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοπροφύλαξης και περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων, προϊόντων και υλικών. Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων παγκοσμίως. Τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήταν το 2000-2001.