Ένα τρυφερό στιγμιότυπο από ενυδρείο έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας έντονα συναισθήματα στους χρήστες.

Στο βίντεο καταγράφεται η ξεχωριστή επαφή ενός δελφινιού με ένα μικρό κορίτσι, το οποίο παρακολουθεί το ζώο πίσω από το γυάλινο τοίχωμα της δεξαμενής. Μόλις το δελφίνι αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού, κατευθύνεται προς το σημείο όπου βρίσκεται και παραμένει απέναντί του, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ιδιαίτερης σύνδεσης.

Η μικρή χαιρετά το θαλάσσιο θηλαστικό με ενθουσιασμό και εκείνο φαίνεται να ανταποκρίνεται, ακολουθώντας τις κινήσεις της και παραμένοντας κοντά της. Η αλληλεπίδρασή τους εξελίσσεται σε ένα παιχνίδι γεμάτο αυθορμητισμό, με το χαμόγελο να μην φεύγει στιγμή από το πρόσωπο του παιδιού.

A dolphin swims up to meet this little girl – her reaction will melt your heart pic.twitter.com/wyzcwWr3E2 — Antidepressant Content (@depressionlesss) June 2, 2026

Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να κάνει το βίντεο viral μέσα σε λίγες ώρες.

Αντιδράσεις και προβληματισμός στα κοινωνικά δίκτυα

Η δημοσίευση προκάλεσε κύμα σχολίων, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη στιγμή μοναδική και να σημειώνουν ότι πρόκειται για μια ανάμνηση που το κορίτσι θα κουβαλά για πολλά χρόνια.

Δεν έλειψαν όμως και οι επικριτικές φωνές. Αρκετοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην παραμονή δελφινιών σε ενυδρεία, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα ενός τόσο ευφυούς θαλάσσιου ζώου σε περιορισμένο χώρο προκαλεί θλίψη. Σύμφωνα με τα σχόλιά τους, τα δελφίνια και τα υπόλοιπα θαλάσσια είδη θα έπρεπε να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον και όχι σε εγκαταστάσεις αιχμαλωσίας.

Μάλιστα, ορισμένοι έφτασαν να γράψουν κάτω από την ανάρτηση ότι το δελφίνι μοιάζει να «ζητά βοήθεια», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στη διατήρηση των ζώων σε ενυδρεία.