Όπως ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους τελικούς της Stoiximan Basket League, με τον Κόρι Τζόσεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις.

Νωρίτερα οι «πράσινοι» αντικατέστησαν τον Μάριους Γκριγκόνις με τον Κένεθ Φαρίντ και λίγες ώρες μετά ήρθε και η αλλαγή των «ερυθρόλευκων», με τον Τζόσεφ να αντικαθιστά τον Μόρις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, οπότε η 8άδα των ξένων του Ολυμπιακού αποτελείται πλέον από τους Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ και Κόρι Τζόσεφ.

Από εκεί και πέρα, δύο εξ αυτών θα μένουν εκτός 12άδας σε κάθε παιχνίδι των τελικών, καθώς η κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει έξι ξένους στην αποστολή της.