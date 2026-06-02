Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί οριστικά χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο πλαίσιο της σημερινής Media Day των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο γκαρντ των «Ερυθρόλευκων» αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας και, όπως ξεκαθαρίστηκε, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ρίσκο συμμετοχής του, καθώς δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει το πρόγραμμα προπονήσεων. Οι αποφάσεις του τεχνικού επιτελείου κινούνται στη λογική της πλήρους αποθεραπείας, ενόψει της συνέχειας της σειράς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε «Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο, έχει μία τενοντίτιδα. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση, που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μία τενοντίτιδα. Αύριο επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός».

Οσο για τους ξένους του Ολυμπιακού, είπε: «Οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο ρόστερ τους γιατί υπάρχουν περιορισμοί, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή με βάση τις συνθήκες, τον αντίπαλο. Θα έχουμε οκτώ παίκτες όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιούμε τους έξι στο πρώτο ματς με βάση το σκεπτικό μας. Αναδιαμορφώνονται αυτά. Είναι καλύτερα να αποφασίζεις με βάση τα δεδομένα».

Για αλλαγή στην λίστα των ξένων στο πρωτάθλημα: «Έχουμε δικαίωμα μέχρι το βράδυ στις 12. Μας απασχολεί, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα, έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα. Θα το ξέρουμε αργότερα».