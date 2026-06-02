Η εξάπλωση του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δημοσιοποιεί νεότερα στοιχεία για την πορεία της επιδημίας και τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 321 επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, ενώ παράλληλα έχουν αναφερθεί ακόμη 116 ύποπτα περιστατικά.

Η επιδημία έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε 41 ανθρώπους, ενώ έξι ασθενείς έχουν αναρρώσει. Την ίδια ώρα, στην Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί εννέα κρούσματα που συνδέονται με τον ιό, καθώς και ένας θάνατος, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαγερ.

Υπενθυμίζεται ότι τα αφρικανικά κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανακοίνωσαν στις 15 Μαΐου την εκδήλωση της επιδημίας που αποδίδεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα. Πρόκειται για τη 17η επιδημία Έμπολα που καταγράφεται στο Κονγκό. Μετά την ανακοίνωση του ξεσπάσματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε άμεσα στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.