Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τον γάμο του με την Καίτη Γαρμπή.

Ο τραγουδιστής ανέφερε: «Είμαι από τους πιο τυχερούς του κόσμου. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Ήμουν για πάρα πολύ καιρό στο Posidonio, της έκανα δεύτερη φωνή, πέρναγε από μπροστά μου και δεν με έβλεπε ποτέ. Πέρναγε από μπροστά μου και τίποτα. Δεν υπήρχα, ήμουν αόρατος. Με το που την είδα είπα ότι θα την παντρευτώ γιατί ήταν η τύπισσα που έβλεπα στα όνειρά μου. Η σχέση μας δεν δοκιμάστηκε ποτέ, δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώσουμε. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να φωνάξω ποτέ στον άνθρωπο που αγαπάω. Είμαστε 30 χρόνια μαζί, τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει και θα σου φωνάξω ή θα σε βρίσω; Όποτε συμβαίνει αυτό το πράγμα και σε κοινούς γνωστούς μας λέω “ρε παιδιά, ντροπή, σεβασμός”. Είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Έχω πει ότι αν γίνει κάτι και κάποιος φωνάξει, παίρνω το αμάξι, κάνω μία βόλτα και ξαναγυρίζω και σκάμε στα γέλια», είπε.

«Είναι πολύ σημαντικό σε μία σχέση να θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Η αυτονομία και η συντροφικότητα είναι τα δύο πρώτα και μετά ο θαυμασμός. Αν πέσει στα μάτια σου έχει σπάσει πολύ το πράγμα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Δείτε το σημείο στο 02:31:

«Η Καίτη μου έχει κάνει πολύ πιο τρελά πράγματα απ’ ότι έχω κάνει εγώ. Δεν θα μπορούσε να είμαστε ζευγάρι διαφορετικό. Έχει κάνει πιο λίγα και πιο δυνατά. Δεν λέγονται αυτά. Πριν παντρευτούμε, μου έχει κάνει τρελά πράγματα», αποκάλυψε στη συνέχεια.