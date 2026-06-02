Ο Jay-Z επικρίνει τη Nicki Minaj για την πρόσφατη μεταμόρφωσή της σε μαχήτρια του πολιτικού κινήματος MAGA (Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).

Ο θρυλικός ράπερ επέστρεψε στη σκηνή το Σάββατο για μια σπάνια σόλο συναυλία στη Φιλαδέλφεια στο ετήσιο μουσικό Φεστιβάλ Roots Picnic. Εκεί, ο Jay-Z παρουσίασε νέα τραγούδια – μερικά από τα οποία απευθύνονταν σε πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της ράπερ της επιτυχίας «Anaconda».

Ο Jay-Z επέκρινε με στίχους του τη Minaj για τις επιδοκιμασίες στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και Ρεπουμπλικανούς, όπως ο Έρικ Κερκ. Αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες για βιασμό εναντίον του συζύγου της, Kenneth Petty, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα βιασμού το 1995 μετά από επίθεση σε ένα 16χρονο κορίτσι.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός ράπερ, στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών και επιχειρηματίας ανέβασε στη σκηνή τον πρώην σύντροφο της Minaj, Meek Mill, για να ερμηνεύσει το «Dreams and Nightmares».

Εκτός από τη Minaj, ο Jay-Z έκανε αρνητικά σχόλια στους Ye, Drake, Tory Lanez και στον συνεργάτη του, Damon Dash, από τη Roc-A-Fella Records.

Η Nicki Minaj δεν έχει απαντήσει δημόσια στην επίθεση του Jay-Z, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η ξαφνική ευθεία υποστήριξη της ράπερ προς τον Τραμπ τον τελευταίο χρόνο προκάλεσε σοκ σε πολλούς από τους θαυμαστές της.