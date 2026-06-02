Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε ξεχωριστά περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσαν υγειονομικοί του παλαιστινιακού θύλακα.

Γιατροί είπαν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον οχήματος ανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλα στην κεντρική Γάζα. Από το πλήγμα το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Νωρίτερα σήμερα ισραηλινή επίθεση προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός δεύτερου στην πόλη Ζαγουάιντα, πρόσθεσαν ιατρικές πηγές, ενώ από τα ισραηλινά πυρά σκοτώθηκε ένας άνδρας στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τα περιστατικά.

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει αποτύχει να σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Στο μεταξύ οι συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από τον μισό θύλακα.

Εξάλλου περίπου 930 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Γάζας, που δεν διαχωρίζουν ενόπλους και αμάχους.

Την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις.