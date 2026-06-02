Μια μοναδική και άκρως εντυπωσιακή εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Ρώμης για τον εορτασμό της ογδοηκοστής επετείου της ιταλικής αβασίλευτης δημοκρατίας. Συνολικά 80 ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, που συμμετέχουν σε ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις διάσωσης, κατάφεραν να ξετυλίξουν μια τεράστια ιταλική σημαία πάνω στο εμβληματικό μνημείο του Κολοσσαίου.



Το τρικολόρε σύμβολο, με έκταση που αγγίζει τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα και βάρος 400 κιλά, μαγνήτισε τα βλέμματα όλων. Η γιγαντιαία σημαία αποτέλεσε το πιο ξεχωριστό και συγκινητικό φόντο κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων.

Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, πάνω από δεκατέσσερις χιλιάδες μέτρα σχοινί, το οποίο τοποθετήθηκε στα μάρμαρα του πασίγνωστου ρωμαϊκού μνημείου, χωρίς καρφιά, χάρη σε σύγχρονες τεχνικές.

Στην όλη αυτή διαδικασία συμμετείχαν και πέντε γυναίκες, μέλη του Ιταλικού Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικό βάρος δόθηκε στον έλεγχο της έντασης του ανέμου σε όλη την πρόσοψη του Αμφιθεάτρου Φλάβιο, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να μην τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα των πυροσβεστών, όταν άρχισε να ξετυλίγεται η τεράστια αυτή σημαία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.