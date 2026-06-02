Έκρηξεις αναφέρθηκαν στην περιοχή του νησιού Κεσμ (Qeshm) στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές και κατοίκους.

Όπως μεταδίδεται, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυροί κρότοι που παρέπεμπαν σε εκρήξεις, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την αιτία του περιστατικού ή για πιθανές ζημιές.

Το νησί Κεσμ, στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης του κοντά σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το Κουβέιτ αντιμετωπίζει «εχθρικές απειλές» από πυραύλους και drones

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