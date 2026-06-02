Νέα παρέμβαση για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας τις αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη σταμάτησαν να επικοινωνούν τις τελευταίες ημέρες.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ψευδείς και εσφαλμένες» τις πληροφορίες περί διακοπής των επαφών, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται καθημερινά.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς ιρανικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι η Τεχεράνη διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, με φόντο τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και την ένταση γύρω από την εκεχειρία.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται»

Ο Τραμπ επιχείρησε να ακυρώσει την εικόνα αδιεξόδου, αναφέροντας ότι οι επαφές με το Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, οι συνομιλίες έγιναν «πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα».

Με αυτή τη διατύπωση, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι η διπλωματική γραμμή με την Τεχεράνη παραμένει ενεργή, παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες και τις εντάσεις στο πεδίο.

Το μήνυμα προς την Τεχεράνη

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στη διάψευση. Έστειλε και σαφές πολιτικό μήνυμα προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα για συμφωνία.

«Είναι ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε συμφωνία», ανέφερε, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη.

Η φράση αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον θέλει να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση στο Ιράν να αποδεχθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το ζήτημα «κρατά 47 χρόνια» και «δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο», συνδέοντας τη σημερινή κρίση με τη μακρά αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και μετά.

Γιατί η ανάρτηση έχει σημασία

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες ότι η Τεχεράνη είχε σταματήσει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον.

Η ιρανική πλευρά φέρεται να συνέδεσε τη στάση της με τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις υπονομεύουν τη διαδικασία αποκλιμάκωσης.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η διαπραγμάτευση ΗΠΑ – Ιράν δεν αφορά πλέον μόνο τις δύο χώρες. Έχει μετατραπεί σε ευρύτερη περιφερειακή εξίσωση, στην οποία εμπλέκονται το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ, ο Λίβανος, τα Στενά του Ορμούζ και η ασφάλεια των ενεργειακών διαδρομών.

Αντικρουόμενες εκδοχές και διπλωματικό θρίλερ

Η κατάσταση παραμένει θολή, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δίνουν διαφορετική εικόνα για την πορεία των επαφών.

Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο συμφωνίας.

Από την άλλη, ιρανικές πηγές εμφανίζονται να προειδοποιούν ότι οι εξελίξεις στον Λίβανο και οι κινήσεις του Ισραήλ μπορούν να τινάξουν στον αέρα τη διαδικασία.

Αυτή η σύγκρουση αφηγήσεων ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από το αν οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία ή αν απλώς επιχειρούν να διαχειριστούν την κρίση επικοινωνιακά.

Στο βάθος τα Στενά του Ορμούζ

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής ροής.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτή τη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία, καθώς κάθε απειλή αποκλεισμού μπορεί να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν, από την πλευρά του, γνωρίζει ότι η δυνατότητα πίεσης στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά του χαρτιά.

Γι’ αυτό και κάθε μήνυμα για πάγωμα συνομιλιών ή πιθανή κλιμάκωση προκαλεί νευρικότητα όχι μόνο στις κυβερνήσεις, αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Ο Λίβανος ως σημείο ανάφλεξης

Η ένταση στον Λίβανο αποτελεί τον δεύτερο μεγάλο παράγοντα που επηρεάζει τη διαπραγμάτευση.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία θεωρεί ότι οι επιθέσεις πλήττουν άμεσα τον άξονα επιρροής της στην περιοχή.

Ο Τραμπ εμφανίζεται να επιδιώκει ταυτόχρονα αποκλιμάκωση στο μέτωπο Ισραήλ – Χεζμπολάχ και πρόοδο στις επαφές με το Ιράν.

Το δύσκολο σημείο είναι ότι αυτά τα δύο μέτωπα είναι πλέον αλληλένδετα. Αν η κατάσταση στον Λίβανο ξεφύγει, η Τεχεράνη μπορεί να χρησιμοποιήσει την κρίση ως λόγο για να απομακρυνθεί από τη διαπραγμάτευση.

Η πίεση του Τραμπ για συμφωνία

Με την ανάρτησή του, ο Τραμπ επιχειρεί να πάρει ξανά τον έλεγχο της πολιτικής αφήγησης.

Απορρίπτει τις αναφορές περί διακοπής των συνομιλιών ως «fake news» και παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον ηγέτη που εξακολουθεί να συνομιλεί με την Τεχεράνη, πιέζοντας για λύση.

Το μήνυμά του είναι διπλό: προς το εσωτερικό των ΗΠΑ ότι η διπλωματική γραμμή λειτουργεί, και προς το Ιράν ότι ο χρόνος για ελιγμούς τελειώνει.

Η φράση «ήρθε η ώρα για συμφωνία» δείχνει πως η Ουάσινγκτον θέλει να μετατρέψει την παρούσα κρίση σε πολιτική ευκαιρία, πριν η κατάσταση οδηγηθεί σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Η επόμενη κίνηση της Τεχεράνης

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι πώς θα απαντήσει το Ιράν.

Αν η Τεχεράνη επιβεβαιώσει ότι οι επαφές συνεχίζονται, τότε η ανάρτηση Τραμπ μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Αν, αντίθετα, επιμείνει ότι οι συνομιλίες έχουν διακοπεί λόγω των εξελίξεων στον Λίβανο, τότε το διπλωματικό θρίλερ θα βαθύνει ακόμη περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου δείχνει ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να εμφανιστεί πως έχει χάσει τον έλεγχο της διαδικασίας.

Η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, το μέτωπο του Λιβάνου και η πίεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν τρεις κρίκοι της ίδιας αλυσίδας.

Και αυτή τη στιγμή, ο Τραμπ επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι, παρά τις διαρροές και τις απειλές, η πόρτα της συμφωνίας δεν έχει κλείσει.