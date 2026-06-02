Ο Νάσος Αθανασίου δεν ακολούθησε ποτέ τη λογική της προβολής. Προτίμησε να αφήσει τη δουλειά του να μιλάει γι’ αυτόν.

Η πορεία του στη δημοσιογραφία ξεκίνησε νωρίς. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Αιγάλεω, σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, χωρίς όμως να θελήσει ποτέ να ακολουθήσει το επάγγελμα του δικηγόρου.

Η δημοσιογραφία ήταν ο δρόμος που επέλεξε να ακολουθήσει και στον οποίο έμελλε να διακριθεί. Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με μια ιστορική στιγμή για την ελληνική τηλεόραση, όταν στις 2 Φεβρουαρίου 1976 παρουσίασε την εκπομπή «Κάθε Μεσημέρι», την πρώτη ζωντανή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο νεαρός τότε δημοσιογράφος, μόλις 25 ετών, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού με την αμεσότητα, την ευγένεια και την ουσιαστική δημοσιογραφική προσέγγιση που τον χαρακτήριζε.

Ο Νάσος Αθανασίου δεν κυνηγούσε την εύκολη ατάκα ούτε τη φθηνή εντύπωση. Προετοιμαζόταν σχολαστικά και προσέγγιζε κάθε συνέντευξη με σεβασμό απέναντι στον συνομιλητή του. Ίσως γι’ αυτό άνθρωποι από εντελώς διαφορετικούς χώρους τον εμπιστεύονταν και μοιράζονταν μαζί του σκέψεις και βιώματα που δύσκολα αποκάλυπταν αλλού.

Χαρακτηριστική έμεινε η συνέντευξή του με τον Θανάση Βέγγο, μετά το τέλος θεατρικής παράστασης. Με τον σπουδαίο ηθοποιό ακόμη ιδρωμένο από τη σκηνή και ντυμένο με τα ρούχα του ρόλου, ο Αθανασίου κατάφερε να αποσπάσει μια από τις πιο ειλικρινείς και ανθρώπινες εξομολογήσεις της καριέρας του.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από την ιστορική εκπομπή «Τρεις στον Αέρα», που παρουσίασε μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Γιώργο Παπαδάκη.

Αργότερα, μέσα από την «Εκπομπή» στο Mega, ο Νάσος Αθανασίου συνέχισε να υπηρετεί την ποιοτική τηλεόραση, φιλοξενώντας προσωπικότητες με ισχυρό λόγο και διαφορετικές απόψεις. Στο ίδιο πλατό κατάφερε να συνυπάρξουν δημιουργικά ο Βασίλης Ραφαηλίδης και η Μαλβίνα Κάραλη, ενώ σε άλλες εκπομπές έδωσε βήμα στον αιχμηρό και ανατρεπτικό λόγο του Τζίμη Πανούση.