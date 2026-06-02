Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Με πολυετή παρουσία στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης, υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας, συνδέοντας το όνομά του με την εξέλιξη της τηλεόρασης, του Τύπου και του ραδιοφώνου στη χώρα.

Ο Νάσος Αθανασίου συγκαταλεγόταν στους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς το 1976 παρουσίασε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή με τίτλο «Κάθε μεσημέρι», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της τηλεοπτικής ενημέρωσης.

Η ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια, όταν ακόμη σπούδαζε στη Νομική Σχολή. Από νωρίς ακολούθησε τον δρόμο της ενημέρωσης, χτίζοντας μια μακρά και πολυσχιδή επαγγελματική πορεία.

Στην τηλεόραση συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1, συμμετέχοντας στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Αργότερα εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Mega Channel, όπου παρουσίαζε δική του εκπομπή.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του διαδρομής πέρασε από σημαντικά έντυπα μέσα, εργαζόμενος στις εφημερίδες «΄Εθνος», «Καθημερινή» και «Ελεύθερος Τύπος». Παράλληλα, συνεργάστηκε με τα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες», ενώ ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα και στον χώρο του ραδιοφώνου, συμμετέχοντας σε σταθμούς όπως η ΕΡΑ, ο SKY και ο FLASH.

Παράλληλα, ανέπτυξε πολιτική δράση και εκλέχθηκε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέση που διατήρησε από τον Μάιο του 2012 έως το 2023. Το ίδιο έτος αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της Νέας Αριστεράς.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».