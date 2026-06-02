Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές ενόψει της παγκόσμιας συγκέντρωσης περίπου 5.000 μελών των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα.

Η μεγάλη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στο Κάμπινγκ Δρέπανο κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Η άφιξη χιλιάδων μελών της διεθνούς λέσχης μοτοσικλετιστών έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις διωκτικές αρχές, οι οποίες προετοιμάζονται για αυξημένα μέτρα ελέγχου, επιτήρησης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Γιατί υπάρχει αυξημένη κινητοποίηση

Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή συγκέντρωση μοτοσικλετιστών.

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο διεθνές προφίλ των Hells Angels, καθώς στο παρελθόν μέλη της οργάνωσης έχουν συνδεθεί σε διάφορες χώρες με υποθέσεις βίας, εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η προηγούμενη μεγάλη παρουσία της ομάδας στην περιοχή, περίπου πριν από δέκα χρόνια, όταν είχε σημειωθεί περιστατικό βίας που οδήγησε στον θάνατο ενός 41χρονου Έλληνα.

Το ιστορικό αυτό έχει οδηγήσει τις ελληνικές υπηρεσίες να σχεδιάσουν την παρουσία τους με αυξημένη προσοχή, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια και να ελεγχθεί κάθε πιθανή έκνομη δραστηριότητα.

Ενισχύεται η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ασφαλείας, η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας αναμένεται να ενισχυθεί με προσωπικό από γειτονικές υπηρεσίες.

Στην περιοχή θα μεταβεί και κλιμάκιο περίπου 30 στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η παρουσία τους θα επικεντρωθεί κυρίως στην παρακολούθηση πιθανών υποθέσεων διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και στην αξιολόγηση προσώπων που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυξημένο επιχειρησιακό ενδιαφέρον.

Οι έλεγχοι αναμένεται να είναι στοχευμένοι, με έμφαση τόσο στις αφίξεις όσο και στις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην περιοχή.

Συσκέψεις ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού και τελωνειακών αρχών

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., στελεχών του Λιμενικού και των τελωνειακών αρχών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Το λιμάνι θεωρείται κομβικό σημείο, καθώς από εκεί αναμένεται να εισέλθει στη χώρα σημαντικός αριθμός μελών της οργάνωσης.

Στόχος των συσκέψεων ήταν ο συντονισμός των ελέγχων, η ανταλλαγή πληροφοριών και η καλύτερη κατανομή των δυνάμεων ασφαλείας πριν και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί δίαυλοι συνεργασίας με διωκτικές αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών για πρόσωπα που ενδέχεται να απασχολούν τις υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιο η δομή των λεσχών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει συντάξει σχετική έκθεση για τη δραστηριότητα και τη δομή των λεσχών των Hells Angels που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η έκθεση φέρεται να εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας τους, τις διασυνδέσεις τους και τον βαθμό επιρροής τους, στο πλαίσιο της συνολικότερης αξιολόγησης κινδύνου.

Η κινητοποίηση των Αρχών δείχνει ότι η συγκέντρωση στην Ηγουμενίτσα αντιμετωπίζεται ως γεγονός υψηλής αστυνομικής σημασίας, όχι μόνο λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, αλλά και λόγω του διεθνούς ιστορικού της οργάνωσης.

Η Ηγουμενίτσα στο επίκεντρο για τρεις ημέρες

Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, η Ηγουμενίτσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς χιλιάδες μοτοσικλετιστές θα συγκεντρωθούν στην περιοχή.

Οι Αρχές επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς επεισόδια, με ελεγχόμενες μετακινήσεις, αυξημένη επιτήρηση και διαρκή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.

Η υπόθεση έχει ήδη σημάνει συναγερμό σε αστυνομία, λιμενικό, τελωνειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών, με τον σχεδιασμό να προβλέπει συντονισμό σε πολλά επίπεδα.

Το επόμενο τριήμερο θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα φανεί στην πράξη αν η μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα θα κυλήσει ομαλά ή αν θα απαιτηθεί περαιτέρω επιχειρησιακή παρέμβαση από τις ελληνικές Αρχές.