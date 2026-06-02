Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, η 234η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει έως 18 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι εξής: 2, 36, 38, 40, 46 και 7, 8.

Eurojackpot: Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Κάθε στήλη έχει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον 2 αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.