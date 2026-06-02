Μήνυμα ενότητας και στρατιωτικής ετοιμότητας προς τη Ρωσία στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, καθώς ξεκινούν αυτή την εβδομάδα οι ετήσιες ναυτικές ασκήσεις BALTOPS στη Βαλτική Θάλασσα.

Η φετινή άσκηση θα είναι μειωμένης κλίμακας σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς μέρος των δυτικών ναυτικών δυνάμεων έχει μετακινηθεί σε άλλες περιοχές στρατηγικής σημασίας, όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Αρκτική.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους, η μικρότερη συμμετοχή δεν σημαίνει μειωμένη δέσμευση της Συμμαχίας. Αντίθετα, η άσκηση θεωρείται κρίσιμη σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Βαλτική και συνεχούς ανησυχίας για τις κινήσεις της Μόσχας.

20 πλοία, 15 χώρες και 6.000 στρατιωτικοί

Η BALTOPS 2026 θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου και θα συγκεντρώσει περίπου 20 πλοία από 15 χώρες, με τη συμμετοχή περίπου 6.000 ατόμων προσωπικού.

Πρόκειται για περίπου το μισό μέγεθος της περσινής διοργάνωσης, γεγονός που αποτυπώνει τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του ΝΑΤΟ σε άλλα μέτωπα.

Παρά τη μείωση, η άσκηση παραμένει η μεγαλύτερη στρατιωτική δραστηριότητα στη Βαλτική Θάλασσα για το 2026.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν ως ναυαρχίδα το USS Mount Whitney, επιβεβαιώνοντας την αμερικανική ηγεσία στη συγκεκριμένη άσκηση, παρά τις συζητήσεις για πιθανή μείωση της αμερικανικής εμπλοκής στις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ.

«Ένδειξη ενότητας και δύναμης της Συμμαχίας»

Ο Γερμανός ναύαρχος Στέφαν Χάις τόνισε ότι η χρονική συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική σημασία στην άσκηση.

«Σε αυτή την περίοδο, αποτελεί ένδειξη της δύναμης της Συμμαχίας το γεγονός ότι διεξάγεται μια μεγάλης κλίμακας άσκηση, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με ευρεία συμμετοχή του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η BALTOPS δεν σχεδιάστηκε ως άμεση απάντηση σε συγκεκριμένο γεγονός, αλλά η διεξαγωγή της μέσα στο σημερινό περιβάλλον στέλνει σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία.

Η παρουσία των ναυτικών δυνάμεων στη Βαλτική επιβεβαιώνει ότι η Συμμαχία θεωρεί την περιοχή κρίσιμο πεδίο αποτροπής, ειδικά μετά την ένταση των τελευταίων ετών και την αυξημένη ρωσική δραστηριότητα.

Ο ρόλος της Γερμανίας και το αρχηγείο στο Ρόστοκ

Ο Στέφαν Χάις είναι επικεφαλής της Επιχειρησιακής Δύναμης της Βαλτικής, ενός πολυεθνικού ναυτικού αρχηγείου που δημιουργήθηκε από τη Γερμανία στο Ρόστοκ το 2024.

Το συγκεκριμένο αρχηγείο έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Στη φετινή BALTOPS, το γερμανικό αυτό κέντρο διοίκησης θα αναλάβει σημαντικό επιχειρησιακό ρόλο, σε μια άσκηση που παραδοσιακά σχεδιάζεται και καθοδηγείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δημιουργία του αρχηγείου στο Ρόστοκ δείχνει τη βαρύτητα που δίνει πλέον το Βερολίνο στη Βαλτική, η οποία μετά την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Γιατί το Γκότλαντ είναι κρίσιμο

Η άσκηση θα ξεκινήσει από τη δυτική Βαλτική και στη συνέχεια θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά, με επίκεντρο σενάρια ανεφοδιασμού και προστασίας θαλάσσιων διαδρομών γύρω από το σουηδικό νησί Γκότλαντ.

Το Γκότλαντ θεωρείται στρατηγικό σημείο-κλειδί στη Βαλτική Θάλασσα.

Όποιος ελέγχει ή επηρεάζει την περιοχή γύρω από το νησί αποκτά πλεονέκτημα στην επιτήρηση, στον έλεγχο θαλάσσιων γραμμών και στην υποστήριξη επιχειρήσεων προς τα κράτη της Βαλτικής.

Για το ΝΑΤΟ, η προστασία των θαλάσσιων οδών γύρω από το Γκότλαντ είναι ζωτικής σημασίας, καθώς σε περίπτωση κρίσης η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία θα χρειαστούν αξιόπιστες γραμμές ανεφοδιασμού.

Οι θαλάσσιοι διάδρομοι ως ζήτημα ζωής για τις χώρες της Βαλτικής

Τα κράτη της Βαλτικής συνδέονται με την υπόλοιπη νατοϊκή επικράτεια κυρίως μέσω ενός στενού χερσαίου διαδρόμου.

Για τον λόγο αυτό, οι ελεύθερες θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την άμυνα και τον ανεφοδιασμό τους.

«Οι ελεύθερες θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας είναι το βασικό», δήλωσε ο Γερμανός ναύαρχος, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας.

Η Βαλτική Θάλασσα έχει μετατραπεί σε περιοχή αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, καθώς εκεί συναντώνται ναυτικές δυνάμεις, ενεργειακές υποδομές, εμπορικές διαδρομές και κρίσιμα υποθαλάσσια δίκτυα.

Το Άρθρο 5 και οι ρωσικές «δοκιμές»

Ερωτηθείς για πιθανά ρωσικά περιστατικά στη Βαλτική, ο Χάις εκτίμησε ότι η Μόσχα πιθανότατα θα κινηθεί κάτω από το όριο που θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 5 προβλέπει τη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, δηλαδή ότι επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

«Θα υποθέσω ότι η Ρωσία θα παραμείνει κάτω από το όριο του Άρθρου 5, αν επιδιώξει να μας δοκιμάσει», ανέφερε ο Γερμανός αξιωματικός.

Η εκτίμηση αυτή αντανακλά τον βασικό φόβο των δυτικών επιτελείων: όχι απαραίτητα μια άμεση μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση, αλλά υβριδικές κινήσεις, προκλήσεις, δοκιμές αντοχής και περιστατικά που δημιουργούν ένταση χωρίς να ξεπερνούν το όριο πολέμου.

Η Βαλτική ως νέα γραμμή αντιπαράθεσης

Η BALTOPS διεξάγεται αδιάλειπτα από το 1971 και αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ναυτικές ασκήσεις στην Ευρώπη.

Σήμερα, όμως, έχει διαφορετική βαρύτητα σε σχέση με το παρελθόν.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ένταξη νέων χωρών στο ΝΑΤΟ και την αύξηση των εντάσεων με τη Ρωσία, η Βαλτική Θάλασσα θεωρείται πλέον ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η φετινή άσκηση μπορεί να είναι μικρότερη σε αριθμούς, αλλά το πολιτικό της μήνυμα είναι ισχυρό: οι ΗΠΑ παραμένουν παρούσες, οι σύμμαχοι συντονίζονται και το ΝΑΤΟ δείχνει ότι μπορεί να προστατεύσει κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές σε περίπτωση κρίσης.

Το μήνυμα προς τη Μόσχα

Η Ρωσία παρακολουθεί στενά κάθε μεγάλη ναυτική δραστηριότητα στη Βαλτική.

Για το ΝΑΤΟ, η παρουσία περίπου 20 πλοίων και 6.000 στρατιωτικών στην περιοχή λειτουργεί ως επίδειξη αποτροπής, αλλά και ως πρακτική δοκιμή επιχειρησιακής συνεργασίας.

Το μήνυμα είναι διπλό: η Συμμαχία δεν υποχωρεί από τη Βαλτική, αλλά ταυτόχρονα προσαρμόζεται στις νέες επιχειρησιακές πραγματικότητες, καθώς οι δυτικές ναυτικές δυνάμεις καλούνται να καλύψουν ταυτόχρονα πολλά ανοιχτά μέτωπα.

Η μειωμένη κλίμακα της άσκησης δεν ακυρώνει τη σημασία της. Αντίθετα, δείχνει ότι ακόμη και σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, η Βαλτική παραμένει στον πυρήνα του νατοϊκού σχεδιασμού.

Η BALTOPS 2026 γίνεται έτσι όχι μόνο μια στρατιωτική άσκηση, αλλά και ένα σαφές πολιτικό σήμα προς τη Ρωσία: το ΝΑΤΟ παραμένει ενωμένο, παρόν και έτοιμο να υπερασπιστεί τις θαλάσσιες γραμμές που θεωρεί κρίσιμες για την ασφάλεια της Ευρώπης.