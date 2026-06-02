Στο Σαουθάμπτον σημειώθηκαν επεισόδια όταν διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων προς τις αστυνομικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δολοφονία ενός φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες του θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος που καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη. Έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο.

🚨 WATCH: Police come under attack at protest in Southampton over the arrest of Henry Nowak



Credit: Ay_audits on YouTube pic.twitter.com/M77ZTtTVwH — Politics UK (@PolitlcsUK) June 2, 2026

Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο Νόουακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση. Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Bins and other projectiles have now been thrown at police officers policing the flash protest outside Southampton Central Police Station.



Whilst I do not endorse violence, this is being seen by many as an inevitable reaction to the killing of our children. Our country is unsafe. pic.twitter.com/V0lvcDvQua — Young Bob (@YoungBobRB) June 2, 2026

Σύμφωνα με το BBC, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκραμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις. Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν.