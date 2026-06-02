Πλάνα από το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα σώματος Βρετανού αστυνομικού και δείχνουν αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε έναν φοιτητή τον Δεκέμβριο, την ώρα που εκείνος βρίσκεται πεσμένος στον δρόμο και ψυχορραγεί έπειτα από επίθεση που έχει δεχτεί από έναν νεαρό Σιχ, προκάλεσαν σήμερα επικρίσεις κατά της αστυνομίας, ιδίως από την άκρα δεξιά.

Ο 23χρονος, Βίκρουμ Ντίγκουα, καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 21 ετών για τη δολοφονία του 18χρονου, Χένρι Νόβακ, τον οποίο μαχαίρωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, καθώς ο Νόβακ επέστρεφε σπίτι από μια βραδινή έξοδο στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία.

Ο δολοφόνος, ένας νεαρός Σιχ, είπε αμέσως στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα φυλετικά υποκινούμενης επίθεσης, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα αφού δέχτηκε προσβολές και ξυλοδαρμό.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν από την αστυνομία μετά την καταδίκη του Ντίγκουα δείχνουν τον φοιτητή, ξαπλωμένο στο έδαφος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, να λέει επανειλημμένα με αδύναμη φωνή: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «με μαχαιρώσανε».

Οι αστυνομικοί φαίνεται να συνομιλούν με τον Βίκρουμ Ντίγκουα, που στεκόταν δίπλα τους, πριν περάσουν χειροπέδες στον Χένρι Νόβακ και τον ενημερώσουν ότι ήταν υπό κράτηση, καθώς δεν ανταποκρινόταν πλέον.

«Ζούμε σε μια χώρα δύο ταχυτήτων, όπου τα δικαιώματα και τα προνόμια των λευκών έχουν λιγότερη σημασία από αυτά των εθνοτικών μειονοτήτων», κατήγγειλε σε σημερινό του βίντεο ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

This is serious. This is urgent.



We need a change in culture.



White lives matter too. pic.twitter.com/D63ppstwq6 — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 2, 2026

«Νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό με οργή», πρόσθεσε, υποσχόμενος να γράψει στον Γενικό Εισαγγελέα για να του ζητήσει να επανεξετάσει την ποινή του Ντίγκουα.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής, Τόμι Ρόμπινσον, κατήγγειλε στο X αυτό που αποκάλεσε «ρατσιστικές αστυνομικές πρακτικές που στοχοποιούν τους λευκούς».

Henry was murdered by racist police policy’s, that target white people. 6pm tonight Southampton police station. See you there. https://t.co/J8HTXaKe3Y pic.twitter.com/RWjm236O8Z — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 2, 2026

«Κάτι πήγε τρομερά στραβά με την αστυνόμευση», σχολίασε η Κέμι Μπάντενοχ, η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, στο ITV.

Πριν από τη δημοσίευση του βίντεο, ο πρωθυπουργός των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε αυτή τη «φρικτή και σοκαριστική υπόθεση» χθες Δευτέρα, θεωρώντας «φυσιολογικό για την IOPC», την εποπτική αρχή της αστυνομίας, να διερευνήσει την αντίδραση στην «παράλογη δολοφονία» του Χένρι Νόβακ.

Μετά την ετυμηγορία, ο πατέρας του θύματος κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με «ενδελεχή, θαρραλέο και διαφανή» τρόπο, δηλώνοντας ότι ο γιος του αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία με «απάνθρωπο και εξευτελιστικό» τρόπο.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας του Χαμσάιρ, Ρόμπερτ Φρανς, ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή, ισχυριζόμενος ότι οι αστυνομικοί «παραπλανήθηκαν» από τα «ψέματα» του Βίκρουμ Ντίγκουα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Ντίγκουα επιτέθηκε στον Χένρι Νόβακ με ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, τυλιγμένο σε μια ορατή θήκη στη ζώνη του, την οποία, όπως είπε, κουβαλούσε ως μέρος της πίστης του. Η παρέμβαση της αστυνομίας προκάλεσε επίσης κριτική από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, Έλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να χρηματοδοτήσει νομικές ενέργειες κατά της αστυνομίας του Χαμσάιρ.