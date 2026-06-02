Χιτ και Μπλέιζερς έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με πρόσφατα αμερικανικά δημοσιεύματα. Αν και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς συνδέθηκαν αρχικά με σενάρια για τον Έλληνα σταρ, στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει έντονη επιφυλακτικότητα, καθώς η διοίκηση παρουσιάζεται κάθετα αντίθετη σε ένα πιθανό trade που θα έστελνε τον Έβαν Μόμπλεϊ στο Μιλγουόκι. Παρ’ όλα αυτά, ο “Greek Freak” παραμένει περιζήτητος και το όνομά του συνδέεται σταθερά και με άλλους οργανισμούς του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον έγκριτο insider Marc Stein, οι Χιτ και οι Μπλέιζερς έχουν θέσει τον Αντετοκούνμπο ως τον κύριο στόχο τους και επιθυμούν διακαώς την απόκτησήσή του. Το τοπίο γύρω από το μέλλον του αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες, σε άμεση συνάρτηση με τις διαδικασίες και τις ισορροπίες του επερχόμενου NBA Draft.

Όσον αφορά το συμβόλαιό του, ο Γιάννης δεσμεύεται με τους Μπακς και για τη σεζόν 2026-27, ενώ για την επόμενη χρονιά υπάρχει player option. Αυτό το συμβατικό καθεστώς σημαίνει πως η αποχώρησή του από το Μιλγουόκι στην παρούσα φάση μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ανταλλαγής, γεγονός που αναγκάζει τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν άκρως ελκυστικά πακέτα παικτών και draft picks για να πείσουν τα «Ελάφια».