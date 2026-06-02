Ο πατέρας του 41χρονου γυναικοκτόνου της Καλαμάτας ξέσπασε σε δηλώσεις που παραχώρησε, τονίζοντας ότι ο γιος του έπρεπε να χωρίσει την 39χρονη σύζυγό του και όχι να τη δολοφονήσει.

«Όχι, δεν το περίμενα, τι να πω ότι το περίμενα; Αλλά έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή, αυτή που έκανα και εγώ, διώξε την… τελείωσε, διώξε την και τελείωσε, πολύ απλό είναι, αλλά όταν κολλάς το μέλι με τη ζάχαρη άστο», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Έπρεπε να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι. Τελείωσε. Να κοιτάξει τη ζωή του. Και εγώ μπορεί να έχω χωρίσει, αλλά κοίταξα τα παιδιά μου, τη ζωή μου. Τελείωσε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας τον γάμο του γιου του, ο πατέρας είπε: «Κοίταξε, εμένα δεν μου είχαν δείξει τίποτα, εμένα. Αλλά και το σωστό να το λέω, μου είπε η κόρη μου “μην ανακατευτείς”, τότε όταν παντρευτήκανε, “στα οικογενειακά τους”, μου λέει “μπαμπά”, καθόλου. Δεν ανακατεύτηκα ποτέ, να του πω του… “έχεις λεφτά;”, “δεν έχεις λεφτά;”, τίποτα, τίποτα. Έχω άλλα δύο παιδιά».

Επίσης, στο ερώτημα αν ο 41χρονος αγαπούσε την 39χρονη, ο πατέρας απάντησε: «Ναι, πιστεύω, πιστεύω εγώ, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια… ότι η υπερβολική αγάπη ήταν, η ζήλια. Πιστεύω, εγώ πιστεύω, τώρα το τι έγινε, κανείς δεν ξέρει. Καταστράφηκε… όταν έχει μια δουλειά λογιστής που είναι 14 χρόνια, έχει αυτοκίνητο, έχει σπίτι δικό του, τι άλλο να έχει; Εγώ δεν έχω τίποτα, τι άλλο; Είχε φτιαχτεί».

Τέλος, περιέγραψε τον δολοφόνο ως καλό πατέρα, αναφέροντας: «Εγώ έπεσα από τα σύννεφα μόνο, τι να έχω; Καταστράφηκε, κοιτάξτε, όταν έχεις αγοράσει σπίτι, έχεις μια δουλειά που είσαι για 14 χρόνια, έχεις μηχανάκι, αυτοκίνητο και περνάς καλά με τα παιδιά σου, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Όταν ακούω εγώ και παίρνει στο παιδί 510 ευρώ αυτοκινητάκι, που εγώ δεν μου έπαιρνε η μάνα μου με τίποτα… Τα πάντα, τα πάντα, αυτό έλεγε η γειτονιά, δεν το λέω εγώ, συνέχεια τα πρόσεχε τα παιδιά του».