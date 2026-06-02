Συνεχίζουν να είναι ανατριχιαστικές οι αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με τις νέες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 41χρονος δράστης έκοψε το δάχτυλό του από τη μανία του, καθώς κατακρεουργούσε την 39χρονη σύζυγό του.

Συνολικά, της επέφερε περίπου 70 χτυπήματα σε όλο το σώμα και σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο δράστης είπε μόνο μια αλήθεια στους αστυνομικούς, με τους υπόλοιπους ισχυρισμούς να διαψεύδονται.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι δάγκωσε την 39χρονη για να την αφοπλίσει και πράγματι στο ένα χέρι της έχει ίχνη από δάγκωμα του συζύγου. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι ισχυρισμοί έχουν καταρριφθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Live News, ο 41χρονος υποστήριξε ότι κοιμόταν, όταν ξύπνησε και βρήκε τη 39χρονη από πάνω του, κρατώντας ένα μαχαίρι. Αυτό που τον ξύπνησε, ήταν ότι άκουσε το ρελέ να κλείνει και ξαφνικά να πέφτει σκοτάδι στον χώρο. Εντούτοις, στο ρελέ υπάρχουν ίχνη δικού του αίματος.

Επίσης, το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι του θύματος, το οποίο δεν ήταν αριστερόχειρας όμως, αλλά δεξιόχειρας.

Επιπλέον, ο 41χρονος ισχυρίστηκε ότι πήγε να συγκρατήσει τη σύζυγό του και πάνω στην πάλη της επέφερε μερικά χτυπήματα. Στην πραγματικότητα όμως, η 39χρονη έφερε πολλές μαχαιριές πίσω στην πλάτη της, κάτι που δεν γίνεται αν πάλευε ο 41χρονος να την αφοπλίσει, αφού το μαχαίρι θα ήταν μπροστά.

Μια άλλη αντίφαση του δράστη, είναι το γεγονός ότι φορούσε παπούτσια, που ήταν μέσα στα αίματα. Θεωρητικά κοιμόταν και ξύπνησε όταν δέχτηκε επίθεση από τη 39χρονη. Πώς γίνεται να φορούσε παπούτσια και μάλιστα με αίματα της γυναίκας; Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα φόρεσε για να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς που κάλεσαν οι γείτονες, όταν άκουσε να του χτυπούν.