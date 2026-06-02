Το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο παραγγελίας στην ιστορία της εξασφάλισε η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall, κλείνοντας συμφωνία ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Ρουμανία.

Η σύμβαση, που σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας έκλεισε στις 29 Μαΐου, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δράσης για την Ασφάλεια στην Ευρώπη, γνωστό ως SAFE, και αφορά ένα ευρύ πακέτο εξοπλισμών για τον εκσυγχρονισμό των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η συμφωνία δεν περιορίζεται στην παράδοση στρατιωτικού υλικού. Προβλέπει επίσης επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στη Ρουμανία, μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή ρουμανικών εταιρειών στην παραγωγή και δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Τι περιλαμβάνει η παραγγελία των 5,7 δισ. ευρώ

Το πακέτο που συμφωνήθηκε ανάμεσα στη Rheinmetall και τη Ρουμανία περιλαμβάνει 298 οχήματα μάχης Lynx, συστήματα αεράμυνας Skyranger, πυρομαχικά για συστήματα αεράμυνας και οχήματα μάχης πεζικού.

Παράλληλα, η σύμβαση προβλέπει την παράδοση δύο περιπολικών σκαφών ανοιχτής θάλασσας και δύο σκαφών υποστήριξης δυτών.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις αμυντικού εκσυγχρονισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της περιοχής αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και ενισχύουν τις δυνατότητές τους απέναντι σε ένα πιο ασταθές περιβάλλον ασφαλείας.

Παραδόσεις από το 2028 έως το 2030

Οι παραδόσεις των συστημάτων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2028 και να ολοκληρωθούν έως το 2030.

Για να υλοποιήσει τη σύμβαση, η Rheinmetall θα επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες που διαθέτει ήδη στη Ρουμανία.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα διασφαλίσει μεταφορά τεχνολογίας και θα ενισχύσει την τοπική παραγωγική βάση, ώστε μεγάλο μέρος του έργου να πραγματοποιηθεί εντός της χώρας.

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στη Ρουμανία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Rheinmetall θα πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στη Ρουμανία.

Οι επενδύσεις αυτές θα συνοδευτούν από τη δημιουργία τετραψήφιου αριθμού νέων θέσεων εργασίας, ενώ περισσότεροι από 200 υπεργολάβοι αναμένεται να ενσωματωθούν στο δίκτυο εφοδιασμού.

Η συμφωνία, επομένως, δεν έχει μόνο στρατιωτικό χαρακτήρα. Έχει και έντονη βιομηχανική και οικονομική διάσταση, καθώς φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τη ρουμανική αμυντική βιομηχανία και να τη συνδέσει πιο στενά με το ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα.

Πάνω από το 50% της παραγωγής στη Ρουμανία

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη ότι πάνω από το 50% της παραγωγής θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή σε συνεργασία με ρουμανικές εταιρείες.

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν θα λειτουργήσει απλώς ως αγοραστής προηγμένων οπλικών συστημάτων, αλλά ως ενεργός βιομηχανικός εταίρος.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για το Βουκουρέστι, καθώς δίνει στη Ρουμανία τη δυνατότητα να ενισχύσει την εθνική της αμυντική βιομηχανία, να αποκτήσει τεχνογνωσία και να δημιουργήσει νέες παραγωγικές αλυσίδες.

Πάπεργκερ: «Σημαντική επιτυχία για εμάς»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική επιτυχία για την εταιρεία.

«Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει η Ρουμανία σχετικά με τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Rheinmetall, μαζί με τους Ρουμάνους εταίρους της, θα οικοδομήσει στη χώρα «ένα εκτεταμένο αμυντικό οικοσύστημα».

Όπως ανέφερε, η συμφωνία επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της εταιρείας να επεκτείνει τον ρόλο της ως ενός από τους βασικούς βιομηχανικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για ασφάλεια.

Η Ρουμανία βλέπει βιομηχανική αναγέννηση

Από την πλευρά της ρουμανικής κυβέρνησης, ο επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την Εφαρμογή του SAFE, Μιχάι Γιούρτσα, τόνισε ότι η συμφωνία δεν αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Όπως είπε, αποτελεί και σημαντικό βήμα για την αναζωογόνηση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύμβαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης βιομηχανικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας την επόμενη δεκαετία.

Η ευρωπαϊκή άμυνα σε νέα φάση

Η συμφωνία Rheinmetall – Ρουμανίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία και τη βιομηχανική της βάση.

Το πρόγραμμα SAFE αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, σε μια συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ανάγκη για ταχύτερη παραγωγή αμυντικού υλικού έχουν αλλάξει τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η Ρουμανία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται σε κομβικό σημείο των ευρωπαϊκών αμυντικών σχεδιασμών.

Το μήνυμα πίσω από το συμβόλαιο

Η παραγγελία των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ δείχνει ότι η Ρουμανία επιταχύνει τον στρατιωτικό της εκσυγχρονισμό και ότι η Rheinmetall ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Η συμφωνία συνδυάζει εξοπλισμούς, τεχνολογία, τοπική παραγωγή και βιομηχανική ανάπτυξη, δημιουργώντας ένα μοντέλο συνεργασίας που αναμένεται να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για τη Rheinmetall είναι ιστορικό συμβόλαιο. Για τη Ρουμανία είναι ευκαιρία να αναβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να μετατρέψει την αμυντική βιομηχανία σε αναπτυξιακό εργαλείο.

Σε μια Ευρώπη που επανεξοπλίζεται, η συμφωνία αυτή δείχνει πως η ασφάλεια, η βιομηχανία και η οικονομία συνδέονται πλέον πιο στενά από ποτέ.