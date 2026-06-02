Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη και δράστη τον σύζυγό της, που θα οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 2/6, ενώπιον του ανακριτή.

Ο 41χρονος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της συζύγου του υποστηρίζοντας αρχικά ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Μαρτυρίες, όμως, γειτόνων ανέφεραν ότι άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν ειδοποιήσουν την αστυνομία. Επίσης, τα ευρήματα των Αρχών στο σημείο του εγκλήματος, όπου το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί στον ανακριτή, ενώ οι ισχυρισμοί του περί άμυνας έχουν ήδη καταρριφθεί, αφού δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε αρχικά στους αστυνομικούς, ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να κρατά μαχαίρι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ τους.

«Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα από πάνω μου με ένα μαχαίρι. Τσακωθήκαμε. Της άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα. Δεν το είχα σχεδιάσει», φέρεται να είπε στην αρχή στους αστυνομικούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα

Κρατώντας στα χέρια του ένα κουζινομάχαιρο, ο δράστης φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι, στον λαιμό, στο στήθος και στην πλάτη στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν το φονικό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τα δύο ανήλικα κορίτσια της οικογένειας βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ψυχολόγων.

Γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία και είπαν ότι άκουσαν φωνές

Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στις 01:47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές, που καλούσαν σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Τροχαίας έφτασαν στις 01:52, με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι πριν από λίγο είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, και μετά από εντολές τους ο συζυγοκτόνος άνοιξε, φέροντας στα ρούχα που φορούσε διάσπαρτες κηλίδες αίματος.

Η ομολογία του 41χρονου

Ο 41χρονος σύζυγος συνελήφθη επί τόπου, καθώς φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας πως προηγήθηκε καβγάς και πως ενήργησε υπό συνθήκες έντασης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα είχαν αυξηθεί οι καβγάδες μεταξύ των δύο, κάνοντας λόγο για περιστατικά έντασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, δεν υπήρχε προηγούμενη επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.