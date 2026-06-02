Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

«Τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά των Επαγγελματικών Λυκείων κρίνονται βατά, χωρίς ασάφειες. Είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ειδικότερα:

Θέμα Α΄: Εξετάζει βασικές έννοιες θεωρίας

Θέμα Β΄: Θέμα ανάλυσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες

Θέμα Γ΄: Θέμα που εξετάζει βασικές έννοιες στατιστικής

Θέμα Δ΄: Πρόβλημα ακροτάτων που εξετάζει την κατανόηση της μονοτονίας συνάρτησης.

Το ερώτημα Δ4 απαιτούσε καλή γνώση αλγεβρικών πράξεων», σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ).

Συνέχεια Πανελλαδικών αύριο, Τετάρτη, για τα ΓΕΛ

Με την τρίτη ημέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ τις Πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων μπήκαν σήμερα, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.