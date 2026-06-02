Η είσοδος της MHP στη Νιτσιάκος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική βιομηχανία πουλερικών, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Ευρώπης αποκτά σταδιακά τον έλεγχο μιας από τις πιο ισχυρές και καθετοποιημένες εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα.

O ουκρανικός όμιλος MHP αποκτά το 70% της Νιτσιάκος, σε τρεις διαδοχικές φάσεις, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, κάτι που σημαίνει ότι η συναλλαγή θα προχωρήσει βήμα-βήμα και όχι άμεσα ως πλήρης αλλαγή ιδιοκτησίας.

Από τα Ιωάννινα σε ένα ευρωπαϊκό παραγωγικό δίκτυο

Η Νιτσιάκος είναι ένας από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων, με δραστηριότητα στην παραγωγή και διανομή πουλερικών, κρέατος, ζωοτροφών και τροφών για κατοικίδια. Για τη χρήση του 2025 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 540 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρεί την παραγωγική και διοικητική της βάση στην Ήπειρο.

Αυτό είναι και το βασικό στοιχείο που κάνει τη συμφωνία σημαντική. Η MHP αποκτά πρόσβαση σε μια πλήρως οργανωμένη παραγωγική αλυσίδα, με εγκαταστάσεις, προμηθευτές, δίκτυο διανομής, brand και σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά. Για τη Νιτσιάκος, από την άλλη, η είσοδος ενός διεθνούς παίκτη μπορεί να σημαίνει πρόσβαση σε κεφάλαια, τεχνογνωσία, νέες αγορές και μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάπτυξη προϊόντων.

Η εταιρεία είχε ήδη εξαγωγικό αποτύπωμα, αλλά με σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης.

Γιατί η MHP κοιτάζει την Ελλάδα

Η MHP έχει ήδη παρουσία στην Ουκρανία, στην Ισπανία και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία αναπτύσσει πάνω από 15 food brands και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παραγωγούς πουλερικών στην Ευρώπη και στους δέκα μεγαλύτερους διεθνώς βάσει της κατάταξης WattPoultry.

Τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν την κλίμακα του ομίλου. Το 2025 η MHP κατέγραψε έσοδα 3,766 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, με adjusted EBITDA 569 εκατ. δολάρια. Στον βασικό τομέα πουλερικών και επεξεργασμένου κρέατος, τα έσοδα έφτασαν τα 1,926 δισ. δολάρια, ενώ το ευρωπαϊκό operating segment εμφάνισε έσοδα 1,010 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 76%.

Η MHP χτίζει σταδιακά έναν ευρωπαϊκό βραχίονα που μειώνει την εξάρτηση από την ουκρανική αγορά και ενισχύει την παρουσία της σε χώρες με παραγωγική βάση, πρόσβαση στην Ε.Ε. και δυνατότητες εξαγωγών. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι παραμένει εστιασμένη στη διεθνή επέκταση, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αναζητώντας ευκαιρίες που δημιουργούν συνέργειες, διαφοροποιούν τα έσοδα σε σκληρό νόμισμα και στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Οι δηλώσεις των δύο πλευρών

Ο Yuriy Kosyuk, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MHP, έδωσε έμφαση στη σύνδεση της επένδυσης με την εγχώρια παραγωγή, τις τοπικές κοινωνίες και τη βιωσιμότητα του διατροφικού συστήματος.

«Κάθε φορά που η MHP εισέρχεται σε μια νέα αγορά, η φιλοδοξία μας υπερβαίνει την επιχειρηματική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα του διατροφικού συστήματος και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνεργασία μας με τη Νιτσιάκος βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο αξιών: τη μακροχρόνια συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, τον βαθύ σεβασμό στις τοπικές παραδόσεις και τη συνεχή επένδυση στις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε.

Στην ίδια δήλωση, ο επικεφαλής της MHP στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους και στην ταυτότητα της Νιτσιάκος, τονίζοντας ότι η ουκρανική πλευρά δεσμεύεται να διαφυλάξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κληρονομιά της εταιρείας.

«Με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, η Νιτσιάκος αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της – μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού. Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κληρονομιά της Νιτσιάκος, υποστηρίζοντας παράλληλα την επόμενη φάση ανάπτυξής της μέσω της τεχνογνωσίας της MHP, της τεχνολογικής καινοτομίας και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Νιτσιάκος, διευθύνων σύμβουλος της Νιτσιάκος, συνέδεσε τη συμφωνία με την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και την ενίσχυση της επενδυτικής της δυναμικής.

«Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην πορεία της Νιτσιάκος και αντανακλά τη δύναμη, τη σταθερότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που έχει χτίσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεργασία με την MHP δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε την επενδυτική μας δυναμική και να διευρύνουμε τη διεθνή μας παρουσία, παραμένοντας πιστοί στις αξίες και τους ανθρώπους μας. Αυτό που μας δημιουργεί εμπιστοσύνη είναι η αποδεδειγμένη προσέγγιση της MHP στην ανάπτυξη ισχυρών τοπικών επιχειρήσεων, με σεβασμό στην ταυτότητα, την ιστορία και τον ρόλο τους στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται», ανέφερε.

Το μοντέλο Perutnina και UVESA

Το deal με τη Νιτσιάκος δεν είναι η πρώτη τέτοια κίνηση. Το 2019 η MHP απέκτησε τη σλοβενική Perutnina Ptuj, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες πουλερικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έως το 2025 η παραγωγή της Perutnina είχε σχεδόν διπλασιαστεί, το EBITDA είχε τριπλασιαστεί και είχαν επενδυθεί περισσότερα από 241 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό και επέκταση. Το 2025 η MHP ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά ποσοστού άνω του 92% της ισπανικής UVESA, ενισχύοντας την παρουσία της στη Δυτική Ευρώπη.

Αυτό δείχνει το πιθανό μοτίβο για τη Νιτσιάκος: διατήρηση της τοπικής ταυτότητας, αλλά με μεγαλύτερη επενδυτική δύναμη, τεχνολογική αναβάθμιση, ενίσχυση παραγωγικότητας και μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Η ευρύτερη εικόνα της αγοράς

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά πουλερικών παραμένει δυναμική. Σύμφωνα με τη Eurostat, η παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ε.Ε. έφτασε το 2024 τους 14,1 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με το 2023, ενώ το κοτόπουλο αντιπροσώπευε περίπου το 87% της συνολικής παραγωγής πουλερικών.

Για την Ελλάδα, η είσοδος της MHP μπορεί να λειτουργήσει με τρεις τρόπους. Πρώτον, αυξάνει τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο όπου η κλίμακα παραγωγής, το κόστος ζωοτροφών, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η πρόσβαση σε δίκτυα διανομής παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Δεύτερον, δίνει στη Νιτσιάκος τη δυνατότητα να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι από τις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας τις σχέσεις και τα κανάλια της MHP. Τρίτον, ενδέχεται να επιταχύνει την επενδυτική αναβάθμιση της ελληνικής πτηνοτροφίας, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες θα κληθούν να απαντήσουν σε έναν ισχυρότερο και πιο διεθνοποιημένο ανταγωνιστή.