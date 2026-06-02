Τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνίστρια μία μεγαλόσωμη αρκούδα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή των Γρεβενών.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος της περιοχής Δεσκάτης, ο οποίος ενεπλάκη στο περιστατικό, κατάφερε και βγήκε σώος από το όχημα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Το όχημά του όμως υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ήδη περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της αρκούδας με στόχο να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της μετά το ατύχημα.