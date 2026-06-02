Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της νέας νομοθεσίας, έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ τα νέα, αναπροσαρμοσμένα πρόστιμα για τους επιβάτες που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία χωρίς το προβλεπόμενο νόμιμο επαναφορτιζόμενο εισιτήριο ThessTicket ή την προσωποποιημένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών ThessCard.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, η διασφάλιση των εσόδων του Οργανισμού και, κατ’ επέκταση, η περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Οι βασικές αλλαγές

Το πρόστιμο για τη μη χρήση επικυρωμένου εισιτηρίου αναπροσαρμόζεται στα 100 ευρώ, από 36 που ίσχυε προηγουμένως.

Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, μαθητές, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών κ.λπ.) οι οποίοι πιστοποιούνται με την έκδοση και χρήση προσωποποιημένης κάρτας ThessCard, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ, από 18 που ίσχυε.

Με σκοπό την επιβράβευση των τακτικών χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ο νόμος δίνει μια σημαντική εναλλακτική δυνατότητα στους παραβάτες.

Συγκεκριμένα, το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50%, δηλαδή στα 50 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα προσέλθει στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης και θα προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα ημερών. Αντίστοιχη μείωση ισχύει και για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου.

Σημειωτέον ότι το κόστος της κανονικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών για 30 μέρες είναι μόλις 16 ευρώ και της μειωμένης 8 ευρώ.

Έκκληση

Ο ΟΑΣΘ απευθύνει έκκληση προς όλους τους επιβάτες να δείχνουν υπευθυνότητα, να προμηθεύονται και να επικυρώνουν το νόμιμο κόμιστρο αμέσως μετά από την επιβίβασή τους στα λεωφορεία, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πώλησης εισιτηρίων και την έκδοση προσωποποιημένων καρτών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oasth.gr).