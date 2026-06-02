Νέο σκληρό μήνυμα κατά του Ιράν έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του «τρομοκρατικού καθεστώτος» της Τεχεράνης.

Η δήλωση έγινε κατά την τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να διατηρεί ανοιχτά μέτωπα με το Ιράν και τους συμμάχους του στην περιοχή.

Το βίντεο με την τοποθέτηση του Νετανιάχου δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί»

Μιλώντας ενώπιον του νέου αρχηγού της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το Ιράν «καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και θα συμβάλουμε να συμβεί αυτό. Αυτό το καθεστώς δεν θα μας απειλεί πλέον με πυρηνικά όπλα και χιλιάδες θανατηφόρους πυραύλους».

Η αποστροφή αυτή δείχνει ότι η Τεχεράνη παραμένει στην κορυφή της ατζέντας ασφαλείας του Ισραήλ, ενώ η Μοσάντ καλείται να παίξει κεντρικό ρόλο στη νέα φάση αντιπαράθεσης.

Ποιος είναι ο Ρόμαν Γκόφμαν

Ο Ρόμαν Γκόφμαν αναλαμβάνει την ηγεσία της Μοσάντ σε μια περίοδο εξαιρετικά υψηλής έντασης.

Πρόκειται για πρόσωπο που καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες αποστολές πληροφοριών, επιχειρήσεις αποτροπής και την αντιπαράθεση με το ιρανικό δίκτυο επιρροής στη Μέση Ανατολή.

Η ανάληψη των καθηκόντων του έρχεται μετά από νομικές διαδικασίες και προσφυγές που αφορούσαν τον διορισμό του, οι οποίες τελικά δεν ανέτρεψαν την τοποθέτησή του.

Η Μοσάντ στο επίκεντρο της σύγκρουσης με το Ιράν

Η Μοσάντ θεωρείται ένας από τους βασικούς βραχίονες της ισραηλινής στρατηγικής απέναντι στο Ιράν.

Οι αποστολές της δεν περιορίζονται στη συλλογή πληροφοριών. Περιλαμβάνουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό, παρακολούθηση πυρηνικών και στρατιωτικών προγραμμάτων, ανάλυση απειλών και δράσεις αποτροπής απέναντι σε δίκτυα που το Ισραήλ θεωρεί υπαρξιακή απειλή.

Με τη δήλωσή του, ο Νετανιάχου ουσιαστικά περιέγραψε την αποστολή του νέου αρχηγού της υπηρεσίας: να εμποδίσει το Ιράν να επανέλθει ως απειλή με πυρηνικές δυνατότητες και μαζικό πυραυλικό οπλοστάσιο.

Το μήνυμα πίσω από τη δήλωση

Η τοποθέτηση του Νετανιάχου δεν ήταν απλώς μια πολιτική δήλωση.

Ήταν μήνυμα προς τρεις κατευθύνσεις: προς την Τεχεράνη, προς την ισραηλινή κοινή γνώμη και προς τους διεθνείς συμμάχους του Ισραήλ.

Προς το Ιράν, το μήνυμα είναι ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τη σύγκρουση λήξασα και ότι θα συνεχίσει να δρα κατά της ιρανικής απειλής.

Προς το εσωτερικό του Ισραήλ, ο Νετανιάχου επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηγέτης που δεν υποχωρεί σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Προς τη διεθνή κοινότητα, στέλνει σήμα ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να δεχθεί μια περιφερειακή ισορροπία στην οποία το Ιράν θα μπορεί να διατηρεί πυρηνική απειλή ή χιλιάδες πυραύλους στραμμένους εναντίον του.

Η Μέση Ανατολή σε νέα φάση έντασης

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν εύθραυστες.

Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διπλωματικών και στρατιωτικών εξελίξεων, ενώ οι σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις περιφερειακές δυνάμεις παραμένουν σε κρίσιμο σημείο.

Την ίδια στιγμή, τα μέτωπα στον Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα εξακολουθούν να επηρεάζουν την ευρύτερη στρατηγική εξίσωση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αλλαγή ηγεσίας στη Μοσάντ αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη.

Κλιμάκωση ρητορικής από το Ισραήλ

Η φράση του Νετανιάχου ότι το «καθεστώς τρομοκρατίας» του Ιράν είναι «καταδικασμένο να εξαφανιστεί» ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν περιορίζεται πλέον στη διατύπωση απειλών για περιορισμό των ιρανικών δυνατοτήτων, αλλά μιλά ανοιχτά για την ανάγκη να πάψει το σημερινό καθεστώς να αποτελεί απειλή.

Το αν αυτή η ρητορική θα μείνει σε επίπεδο πολιτικού μηνύματος ή θα συνοδευτεί από νέες επιχειρησιακές κινήσεις μένει να φανεί.

Σε κάθε περίπτωση, η τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ μετατράπηκε σε πλατφόρμα στρατηγικού μηνύματος προς την Τεχεράνη: το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν την κεντρική απειλή του και δηλώνει αποφασισμένο να εμποδίσει την ανασυγκρότηση των πυρηνικών και πυραυλικών του δυνατοτήτων.