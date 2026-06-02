Το ενδεχόμενο να υπάρξει τρίτος κύκλος της σειράς «Σέρρες» σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου.

Ο δημιουργός της σειράς αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον ANT1 είχε συγκεκριμένη διάρκεια και αφορούσε δύο σεζόν, τις οποίες και ολοκλήρωσε κανονικά.

«Εγώ είχα ένα διετές συμβόλαιο με τον ANT1, για να γράψω δύο σεζόν. Τις έγραψα αυτές τις δύο σεζόν και τελείωσε αυτό το συμβόλαιο. Δεν είχα μετά κάποια πρόταση από τον ANT1, αν θέλει να γράψω κι άλλο», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ιστορίες για συνέχεια θα μπορούσαν να υπάρξουν, καθώς το τέλος της σειράς αφήνει περιθώρια εξέλιξης.

«Εγώ θα είχα ιστορία να πω, σίγουρα. Φυσικά και θα είχα. Μην ξεχνάτε ότι τελείωσε με ένα μωράκι να γεννιέται και πήγαμε τρία χρόνια μετά. Φυσικά και θα μπορούσα να πω κι άλλη ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, δεν προχώρησε ποτέ σε κάποια προσπάθεια για νέα σεζόν, καθώς αισθάνεται ήδη ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κοινού και δεν επιδιώκει περαιτέρω επιβεβαίωση.

«Δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα, δεν το κυνήγησα. Νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω και αυτό και εκείνο και το άλλο για να πάρω άλλη μία αποδοχή, ένα “μπράβο”. Είμαι πολύ χορτασμένος από όλο αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για όλη αυτή την αποδοχή», δήλωσε.