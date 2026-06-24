Σε μια κομβική επιλογή για το μέλλον της εξωτερικής της πολιτικής προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η πρώην υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Κάισα Όλονγκρεν, διορίστηκε σε θέση-κλειδί στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ. Η απόφαση έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με τις Βρυξέλλες να αναζητούν τρόπους για να ισχυροποιήσουν την παγκόσμια γεωπολιτική τους ακτινοβολία.



Η Όλονγκρεν επιλέχθηκε προσωπικά από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, για να αναλάβει τα καθήκοντα της γενικής γραμματέως της υπηρεσίας, ενόψει των μεγάλων αλλαγών που σχεδιάζονται. Το παρασκήνιο πίσω από αυτή την κίνηση συνδέεται άμεσα με ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης του διπλωματικού σώματος. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έχουν προγραμματίσει να συζητήσουν εκτενώς τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασής τους, τον προσεχή Σεπτέμβριο.



«Είναι πράγματι προτεραιότητα να εργαστούμε μαζί με μια νέα ομάδα για να δούμε πώς θα βελτιωθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες των κρατών μελών» δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.



Πολλές φωνές στις Βρυξέλλες εκφράζουν ανησυχία για δυσλειτουργίες της υπηρεσίας, η οποία συχνά διχάζεται μεταξύ των διπλωματιών ων 27 χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Εσθονή Κάγια Κάλας που ηγείται της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, είναι Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από την 1η Δεκεμβρίου 2024.



H Κάισα Όλονγκρεν, 59 ετών, είναι σήμερα ειδική απεσταλμένη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διετέλεσε υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση το Μαρκ Ρούτε μεταξύ 2022 και 2024, πριν ο τελευταίος γίνει γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.



Θα επικουρείται στα θέματα της Άμυνας από τον νυν πρέσβη της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ Νταβίντ Κβας. Ο τελευταίος αντικαθιστά έναν άλλο Γάλλο, τον Σαρλ Φρις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.