Το τιμητικό πτυχίο στη μνήμη του σπουδαστή Βαγγέλη Γιακουμάκη εκδόθηκε και παραδόθηκε από τη διεύθυνση της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μια θεσμική κίνηση αναγνώρισης και απόδοσης τιμής προς τον νεαρό από το Ρέθυμνο, η απώλεια του οποίου το 2015 ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο το πρόβλημα του bullying στην ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Σχοινάς, κρατώντας το έγγραφο της αποφοίτησης, αναφέρθηκε στη σημασία της χειρονομίας αυτής για την οικογένεια αλλά και για την κοινή γνώμη.

«Έχω στα χέρια μου το τιμητικό πτυχίο. Είναι κάτι που το χρειάζεται η οικογένεια, η σχολή, η πολιτεία, για να επουλωθεί οριστικά, πιστεύω, αυτό το τραύμα. Αισθάνομαι συγκινημένος που έλαχε σε μένα αυτή η ξεχωριστή στιγμή και τιμή», δήλωσε ο Υπουργός.

Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το Πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή.



Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη.



Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους. pic.twitter.com/fmwDv5Gz9e — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 24, 2026

Πριν από την τελετή, ο κυβερνητικός αξιωματούχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους τωρινούς φοιτητές της σχολής, εστιάζοντας στις προοπτικές που τους προσφέρει η εκπαίδευση και προτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για την παραγωγική ενίσχυση της επαρχίας.