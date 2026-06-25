Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τη ναυτιλία αναστέλλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης εγκλωβισμένων πλοίων και ναυτικών από το Στενό του Ορμούζ, μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε πλοίο στην περιοχή.

Η εξέλιξη εντείνει εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους του πλανήτη, από τον οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς η νέα επίθεση έδειξε ότι οι κίνδυνοι για εμπορικά πλοία και πληρώματα παραμένουν αυξημένοι, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και σταδιακής επαναφοράς της ναυσιπλοΐας.

Το σχέδιο για τους εγκλωβισμένους ναυτικούς

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είχε ανακοινώσει σχέδιο για την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή, σε εκατοντάδες πλοία τα οποία αδυνατούν να κινηθούν με ασφάλεια λόγω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ.

Το σχέδιο προέβλεπε τη σταδιακή διέλευση πλοίων μέσω προσωρινών θαλάσσιων διαδρομών, σε συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, τις παράκτιες χώρες της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Στόχος ήταν να δοθεί ασφαλής έξοδος σε πλοία και πληρώματα που βρίσκονται παγιδευμένα στον Κόλπο, μετά από μήνες έντασης, επιθέσεων και περιορισμών στη ναυσιπλοΐα.

Η επίθεση που άλλαξε τα δεδομένα

Η προσωρινή αναστολή αποφασίστηκε μετά την επίθεση σε πλοίο στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Το περιστατικό ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η κατάσταση ασφαλείας παραμένει ασταθής και ότι οι προσωρινές διαδρομές διέλευσης δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρως ασφαλείς χωρίς νέα αξιολόγηση.

Ναυτιλιακές και ασφαλιστικές πηγές έχουν προειδοποιήσει ότι ο κίνδυνος για τα πλοία δεν περιορίζεται μόνο σε πιθανές επιθέσεις, αλλά περιλαμβάνει και ζητήματα όπως θαλάσσιες νάρκες, παρεμβολές στα συστήματα εντοπισμού, αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα και κίνδυνο σύγκρουσης λόγω περιορισμένων διαύλων κίνησης.

Κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ενέργεια

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου προς την Ασία, την Ευρώπη και άλλες αγορές.

Για τον λόγο αυτό, κάθε αναταραχή στο Ορμούζ προκαλεί άμεση ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, στις ναυτιλιακές εταιρείες και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν πλοία και φορτία σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης δεν σημαίνει απαραίτητα γενικό κλείσιμο του στενού. Δείχνει, όμως, ότι η ασφάλεια της διέλευσης παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Αγωνία για τα πληρώματα

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται οι ναυτικοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι επί εβδομάδες ή μήνες σε πλοία στην περιοχή.

Πρόκειται για πληρώματα που βρίσκονται υπό συνεχή πίεση, με περιορισμένη δυνατότητα ανεφοδιασμού, αβεβαιότητα για το πότε θα απομακρυνθούν και αυξημένο κίνδυνο σε περίπτωση νέας στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει τονίσει ότι η προστασία των ναυτικών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που υπηρετούν το παγκόσμιο εμπόριο και έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι σε μια γεωπολιτική κρίση την οποία δεν ελέγχουν.

Επανεκτίμηση της κατάστασης

Μετά τη νέα επίθεση, οι αρμόδιες αρχές και οι ναυτιλιακοί φορείς αναμένεται να επανεκτιμήσουν τις συνθήκες ασφαλείας πριν συνεχιστεί οποιαδήποτε επιχείρηση απομάκρυνσης.

Η διαδικασία απαιτεί συντονισμό με κράτη της περιοχής, στρατιωτικές δυνάμεις, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστές και οργανισμούς που παρακολουθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το βασικό ερώτημα είναι αν μπορούν να εξασφαλιστούν ασφαλείς διάδρομοι για τα πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα ή αν η νέα επίθεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη καθυστέρηση του σχεδίου.

Νέα δοκιμασία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Η προσωρινή αναστολή του σχεδίου δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ.

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η περιοχή εξακολουθεί να λειτουργεί υπό καθεστώς υψηλού κινδύνου, με κάθε νέο περιστατικό να μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς για ασφαλή διέλευση.

Για τη διεθνή ναυτιλία, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η κρίση στο Ορμούζ δεν έχει τελειώσει.

Και για τους χιλιάδες ναυτικούς που περιμένουν να απομακρυνθούν, κάθε νέα αναβολή σημαίνει περισσότερη αγωνία, περισσότερη αβεβαιότητα και μεγαλύτερο κίνδυνο.