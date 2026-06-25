Σαφείς απαντήσεις γύρω από το μελλοντικό καθεστώς λειτουργίας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο, δίνει το Ομάν. Το σουλτανάτο ξεκαθάρισε επίσημα ότι στις μελλοντικές ρυθμίσεις για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή δεν πρόκειται να επιβληθούν «τέλη διέλευσης», βάζοντας τέλος στα σενάρια και την έντονη ανησυχία που είχαν προκληθεί στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Όπως ανακοινώθηκε, το Ομάν εξετάζει από κοινού με το Ιράν τις «δαπάνες» που θα μπορούσαν να χρεώνονται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του στρατηγικού αυτού διαύλου. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, ήταν κατηγορηματικός τονίζοντας ότι «οι μελλοντικές ρυθμίσεις σχετικά με τα Στενά δεν περιλαμβάνουν επιβολή τελών διέλευσης».



Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μανάμα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών χωρών του Κόλπου και του Αμερικανού ομολόγου τους Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επαναδιατύπωσε την κατηγορηματική άρνηση της Ουάσιγκτον για επιβολή διοδίων ή τελών, φοβούμενος «πλήρες χάος».