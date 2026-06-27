Καλύτερη σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά εμφανίζεται μέχρι στιγμής η εικόνα της κορινθιακής σταφίδας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση της παραγωγής κατά 15% έως 20%.

Η αισιοδοξία στον κλάδο παραμένει, ωστόσο, συγκρατημένη, καθώς μεσολαβεί ακόμη σημαντικό χρονικό διάστημα έως τη συγκομιδή και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν τα δεδομένα ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κορινθιακής Σταφίδας, Θανάσης Σωτηρόπουλος, σημείωσε ότι η έως τώρα εξέλιξη της καλλιέργειας επιτρέπει την εκτίμηση πως η φετινή παραγωγή θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από την περυσινή.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι η παραγωγή φαίνεται καλύτερη από πέρυσι και ενδεχομένως να είναι αυξημένη κατά 15% έως 20%. Δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε με ασφάλεια για συγκεκριμένο αριθμό τόνων, καθώς υπάρχει αρκετός δρόμος μέχρι τον τρύγο», είπε.

Όπως εξήγησε, η παραγωγική εικόνα θα αποσαφηνιστεί περισσότερο μέσα στον Αύγουστο, όταν οι καλλιεργητές θα πλησιάζουν στο στάδιο της συγκομιδής. Μέχρι τότε, το αποτέλεσμα θα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του καιρού.

Αργότερα ο φετινός τρύγος

Ο φετινός τρύγος αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα από το συνηθισμένο, καθώς οι καιρικές συνθήκες των προηγούμενων μηνών έχουν μεταθέσει την ωρίμανση της σταφίδας.

Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο, στις πεδινές περιοχές η συγκομιδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει μετά τις 20 Αυγούστου. Κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι πρώτες εργασίες ξεκινούσαν συνήθως μεταξύ 5 και 10 Αυγούστου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις άρχιζαν ακόμη και από τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Η καθυστέρηση αυτή δεν θεωρείται από μόνη της αρνητική. Ωστόσο, αυξάνει το διάστημα κατά το οποίο η παραγωγή παραμένει εκτεθειμένη σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, οι έντονες βροχοπτώσεις, το χαλάζι και οι ασθένειες.

«Με την κλιματική αλλαγή έχουν διαφοροποιηθεί πολλά δεδομένα. Ακόμη και λίγο πριν από τον τρύγο μπορεί να εκδηλωθούν ακραία φαινόμενα και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα», επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής.

Ήδη, σε ορισμένες καλλιεργητικές περιοχές έχουν καταγραφεί ζημιές από τον παγετό που σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικές, αλλά αναμένεται να επηρεάσουν τις τελικές αποδόσεις στις ζώνες που επλήγησαν.

Νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις στις τιμές

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τιμής παραγωγού, καθώς αυτή την περίοδο δεν υπάρχει ακόμη νέο προϊόν στην αγορά και δεν έχουν διαμορφωθεί σαφείς εμπορικές ενδείξεις.

Ο κ. Σωτηρόπουλος εκτίμησε ότι η τιμή δύσκολα θα κινηθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την παραγωγή, την ποιότητα και τη διεθνή ζήτηση.

Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τον όγκο της συγκομιδής, τα διαθέσιμα αποθέματα, την ποιότητα του προϊόντος και το ενδιαφέρον των αγορών. Όπως επισήμανε, σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς, οι τιμές ενισχύονται. Αντίθετα, όταν οι αγορές υποχωρούν ή συσσωρεύονται αποθέματα, δημιουργούνται πιέσεις.

Στόχος του κλάδου είναι η φετινή χρονιά να συνδυάσει καλύτερη ποσότητα με ικανοποιητική ποιότητα και μια τιμή που θα επιτρέψει στους παραγωγούς να καλύψουν το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.

Συνεχίζεται η συρρίκνωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων

Παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη φετινή σοδειά, η μακροπρόθεσμη πορεία της κορινθιακής σταφίδας εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της πανδημίας. Σε αρκετές περιοχές, κτήματα εγκαταλείπονται ή αντικαθίστανται από άλλες καλλιέργειες, καθώς οι παραγωγοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Ακριβής εικόνα για τις φετινές εκτάσεις θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Σύμφωνα, πάντως, με τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής, η εγκατάλειψη είναι ήδη ορατή στην ύπαιθρο.

Η κορινθιακή σταφίδα συγκαταλέγεται στις πιο απαιτητικές και κοστοβόρες καλλιέργειες. Η έλλειψη εργατικών χεριών, οι αυξημένες δαπάνες για ενέργεια και φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η κλιματική αστάθεια δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και περιορισμένης ασφάλειας για τον παραγωγό.

Ταυτόχρονα, η είσοδος νέων στην καλλιέργεια παραμένει περιορισμένη. Η ανάγκη συνεχούς φροντίδας, οι σημαντικές αρχικές δαπάνες και η αβεβαιότητα ως προς το τελικό εισόδημα λειτουργούν αποτρεπτικά.

Το αίτημα για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Παράλληλα, η Διεπαγγελματική Οργάνωση ζητά την ένταξη της κορινθιακής σταφίδας σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζεται στους οινοποιήσιμους αμπελώνες.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο, θα μπορούσε να συμβάλει στην ανανέωση των φυτειών, στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και στην παροχή κινήτρων σε νέους ανθρώπους για να ασχοληθούν με το προϊόν.

«Το ζητάμε εδώ και χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Η κορινθιακή σταφίδα είναι ένα ιστορικό προϊόν για τη χώρα και χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.