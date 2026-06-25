Συγκινούν τα δύο δίδυμα αδέρφια από την Ηλεία, που κατάφεραν να αριστεύσουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, παρότι τους προηγούμενους μήνες βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τα κράτησε καθηλωμένα.

Ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος, από το Βούναργο του Πύργου Ηλείας, πέτυχαν εξαιρετικές βαθμολογίες και πλέον στοχεύουν στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.580 μόρια, ενώ ο Σταύρος 19.340 μόρια, επιδόσεις που τους κατατάσσουν στους αριστούχους της χρονιάς.

Η περιπέτεια υγείας που τους καθήλωσε

Όπως περιέγραψαν στο ilialive, από τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησαν να δίνουν έναν δύσκολο καθημερινό αγώνα με την υγεία τους.

Η ασθένεια, που σύμφωνα με όσα αναφέρουν πιθανότατα συνδέεται με νοροϊό, ξεκίνησε με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στη συνέχεια εξελίχθηκε με αρθρίτιδα στα γόνατα, προκαλώντας ακόμη και αδυναμία βάδισης.

«Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου δύο μήνες», εξήγησε ο Γιάννης, περιγράφοντας τη δυσκολία που αντιμετώπισαν στην πιο απαιτητική σχολική χρονιά τους.

Ο Σταύρος, μάλιστα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο.

«Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε»

Παρά τη σωματική εξάντληση και τις δυσκολίες, τα δύο αδέρφια δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια.

Διάβαζαν μαζί, έλυναν απορίες ο ένας στον άλλον και συνέχισαν να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, ακόμη και όταν η καθημερινότητά τους είχε αλλάξει πλήρως.

«Υπήρχαν φορές που εκεί που μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα, μετά από λίγο πάλι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Όταν προκύπτουν θέματα υγείας, το διάβασμα έρχεται δεύτερο. Παρ’ όλα αυτά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε», ανέφερε ο Γιάννης.

Όπως είπε, οι στόχοι τους στην αρχή ήταν χαμηλοί, καθώς το βασικό ήταν να κάνουν την προσπάθειά τους μέσα στις συνθήκες που αντιμετώπιζαν.

«Λέγαμε ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καταφέρουμε. Τελικά όλα πήγαν καλά», συμπλήρωσε.

Η στήριξη από το σχολείο

Καθοριστική ήταν και η στήριξη που είχαν από το σχολείο και τους καθηγητές τους.

Όταν η κατάσταση της υγείας τους δυσκόλευε τη μετακίνησή τους, παρακολουθούσαν μαθήματα εξ αποστάσεως. Νωρίτερα, όσο επιδεινωνόταν η δυνατότητά τους να περπατούν, η σχολική τάξη μεταφέρθηκε στο ισόγειο, ώστε να μην χρειάζεται να ανεβαίνουν σκάλες.

Οι καθηγητές τους, όπως τονίζουν, δεν τους βοήθησαν μόνο μαθησιακά, αλλά και ψυχολογικά, δίνοντάς τους δύναμη να παραμείνουν αισιόδοξοι και προσηλωμένοι στον στόχο τους.

Το βόλεϊ και η επιστροφή στην κανονικότητα

Καθώς η υγεία τους άρχισε σταδιακά να βελτιώνεται, σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία τους έπαιξε και ο αθλητισμός.

Η συμμετοχή τους στη σχολική ομάδα βόλεϊ λειτούργησε ευεργετικά, βοηθώντας τους να επιστρέψουν βήμα βήμα στην κανονικότητα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Οι δύο μαθητές σημειώνουν ότι είχαν δουλέψει συστηματικά και τα προηγούμενα χρόνια, παρακολουθώντας με συνέπεια όλα τα μαθήματα, γεγονός που τους βοήθησε να αντέξουν ακόμη και μέσα στις δύσκολες συνθήκες της φετινής χρονιάς.

Στόχος οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος κατάφεραν όχι μόνο να ξεπεράσουν μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, αλλά και να ολοκληρώσουν τις Πανελλήνιες με εντυπωσιακές επιδόσεις.

Με 19.580 και 19.340 μόρια, οι δύο αριστούχοι από την Ηλεία ετοιμάζονται πλέον για το επόμενο βήμα τους, έχοντας ως στόχο τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Η ιστορία τους αποτελεί παράδειγμα δύναμης, επιμονής και αδελφικής στήριξης. Δύο παιδιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά δεν άφησαν την περιπέτεια της υγείας τους να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά τους.