Τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 δίνουν την πρώτη καθαρή εικόνα για το πού κινήθηκαν οι επιδόσεις των υποψηφίων, ποια μαθήματα λειτούργησαν ως «ανάσα» και ποια εξελίχθηκαν σε πραγματικά φίλτρα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η γενική εικόνα δείχνει ότι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ήταν το πιο σταθερό και ισχυρό μάθημα για τους περισσότερους υποψηφίους, ανεξαρτήτως πεδίου. Αντίθετα, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Μαθηματικά Προσανατολισμού αναδείχθηκαν στους βασικούς «αδύναμους κρίκους» των φετινών εξετάσεων.

Τα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κατανομή των βαθμολογιών επηρεάζει άμεσα την πορεία των Βάσεων 2026, ειδικά στις σχολές υψηλής ζήτησης.

Η Γλώσσα το «δυνατό χαρτί» των υποψηφίων

Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ήταν το μάθημα με την καλύτερη συνολική εικόνα.

Συνολικά εξετάστηκαν 74.854 υποψήφιοι, με το 84,27% να γράφει από 10 έως 20 και μόλις το 15,73% να μένει κάτω από τη βάση.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι η Γλώσσα λειτούργησε φέτος ως μάθημα σταθεροποίησης για τους περισσότερους υποψηφίους. Δεν ήταν το μάθημα που «έκοψε» μαζικά μόρια, αλλά εκείνο που σε αρκετές περιπτώσεις βοήθησε να κρατηθούν οι συνολικές επιδόσεις σε πιο ασφαλές επίπεδο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στις Θετικές Σπουδές, όπου το 93,03% των υποψηφίων έγραψε πάνω από τη βάση στη Γλώσσα. Πολύ ισχυρή ήταν και η επίδοση στις Σπουδές Υγείας, όπου κάτω από τη βάση έμεινε μόλις το 7,86%.

Αρχαία και Ιστορία «λύγισαν» τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών

Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η εικόνα ήταν διπλή.

Από τη μία πλευρά, η Γλώσσα και τα Λατινικά κινήθηκαν θετικά. Από την άλλη, τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία επιβεβαίωσαν ότι παραμένουν τα πιο απαιτητικά μαθήματα του πεδίου.

Στα Αρχαία Ελληνικά, από τους 18.977 υποψηφίους, το 55,67% έγραψε κάτω από τη βάση. Μόνο το 44,33% κατάφερε να περάσει το 10.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην Ιστορία, όπου από τους 19.009 υποψηφίους, το 52,1% έμεινε κάτω από τη βάση και το 47,9% έγραψε από 10 έως 20.

Αντίθετα, στα Λατινικά, το 65,03% των υποψηφίων πέτυχε βαθμολογία άνω της βάσης, στοιχείο που δείχνει ότι το μάθημα λειτούργησε πιο ευνοϊκά σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα της κατεύθυνσης.

Η εικόνα στις Ανθρωπιστικές δείχνει ότι οι υποψήφιοι είχαν καλύτερη ανταπόκριση στα γλωσσικά μαθήματα, αλλά δυσκολεύτηκαν στα μαθήματα που απαιτούν συνδυασμό γνώσης, ερμηνείας, αποστήθισης και ανάλυσης.

Θετικές Σπουδές: Καλύτερη εικόνα σε Μαθηματικά και Φυσική, «αγκάθι» η Χημεία

Στις Θετικές Σπουδές, τα φετινά στατιστικά δείχνουν καλύτερη εικόνα σε σχέση με χρονιές όπου τα Μαθηματικά και η Φυσική είχαν λειτουργήσει πιο πιεστικά.

Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού, το 77,34% των υποψηφίων έγραψε πάνω από τη βάση, ενώ κάτω από το 10 έμεινε το 22,66%.

Στη Φυσική, το ποσοστό επιτυχίας άνω της βάσης έφτασε στο 71,56%, με το 28,44% να γράφει κάτω από 10.

Η Χημεία, όμως, φαίνεται ότι ήταν το πιο απαιτητικό μάθημα του πεδίου. Αν και η πλειονότητα των υποψηφίων πέρασε τη βάση, το ποσοστό επιτυχίας περιορίστηκε στο 59,62%, ενώ το 40,38% βρέθηκε κάτω από το 10.

Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για τις σχολές υψηλής ζήτησης, η Χημεία μπορεί να παίξει ρόλο διαφοροποίησης ανάμεσα σε υποψηφίους με κοντινές επιδόσεις.

Σπουδές Υγείας: Υψηλές κορυφές, αλλά και δυσκολίες σε Φυσική και Χημεία

Στο πεδίο των Σπουδών Υγείας, η εικόνα έχει ενδιαφέρον γιατί συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με σημαντικά ποσοστά κάτω από τη βάση σε κρίσιμα μαθήματα.

Στη Γλώσσα, η εικόνα ήταν πολύ θετική, καθώς μόλις το 7,86% έγραψε κάτω από τη βάση.

Στη Βιολογία, πάνω από το μισό των υποψηφίων κατάφερε να κινηθεί σε βαθμολογίες άνω του 12, ενώ σημαντικό ποσοστό πέρασε και το όριο του 16.

Στη Φυσική, όμως, το 39,71% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, ενώ στη Χημεία το ποσοστό κάτω από τη βάση έφτασε στο 43,06%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι στο πεδίο Υγείας οι υψηλές βαθμολογίες υπάρχουν, αλλά δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Για τις Ιατρικές, τις Οδοντιατρικές και τις υπόλοιπες σχολές υψηλής ζήτησης, οι επιδόσεις στα απαιτητικά μαθήματα θα κρίνουν τις τελικές αποστάσεις μεταξύ των υποψηφίων.

Οικονομία και Πληροφορική: Τα Μαθηματικά παραμένουν ο μεγάλος «κόφτης»

Στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής, τα στατιστικά δείχνουν μια καθαρή αντίθεση.

Η Γλώσσα και η Πληροφορική κινήθηκαν σχετικά καλά. Στη Γλώσσα, το 76,08% των υποψηφίων έγραψε πάνω από τη βάση, ενώ στην Πληροφορική το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 58,87%.

Στην Οικονομία, η εικόνα ήταν οριακά θετική, με το 51,91% να γράφει πάνω από 10 και το 48,09% να μένει κάτω από τη βάση.

Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, ήταν ξανά τα Μαθηματικά Προσανατολισμού. Από τους 28.561 υποψηφίους, το 64,07% βαθμολογήθηκε κάτω από το 10, ενώ μόλις το 35,93% κατάφερε να ξεπεράσει τη βάση.

Πρόκειται για το πιο χαρακτηριστικό εύρημα του πεδίου: τα Μαθηματικά παρέμειναν ο βασικός «κόφτης» για χιλιάδες υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις σε τμήματα Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η συνολική εικόνα: Ποια μαθήματα ανέβασαν και ποια πίεσαν

Σε όλα τα πεδία, η Νεοελληνική Γλώσσα ξεχωρίζει ως το μάθημα με τις πιο σταθερές και θετικές επιδόσεις.

Καλή εικόνα παρουσίασαν επίσης η Φυσική, η Βιολογία και τα Λατινικά, με ποσοστά άνω της βάσης που ξεπέρασαν το 65% σε αρκετές περιπτώσεις.

Στον αντίποδα, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Μαθηματικά επιβεβαίωσαν τον ρόλο τους ως μαθήματα υψηλής δυσκολίας.

Συνολικά, στα Αρχαία κάτω από τη βάση έγραψε το 55,67%, στην Ιστορία το 52,1%, ενώ στα Μαθηματικά Προσανατολισμού, σε όλα τα πεδία όπου εξετάστηκαν, κάτω από τη βάση βρέθηκε το 50,59% των υποψηφίων.

Αυτό σημαίνει ότι οι φετινές βάσεις δεν θα επηρεαστούν μόνο από το πόσοι έγραψαν καλά, αλλά και από το πού συγκεντρώθηκαν οι χαμηλές επιδόσεις.

Τι σημαίνουν τα στοιχεία για τις Βάσεις 2026

Η κατανομή των βαθμολογιών δείχνει ότι οι βάσεις μπορεί να κινηθούν διαφορετικά ανά πεδίο και ανά σχολή.

Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα χαμηλά ποσοστά σε Αρχαία και Ιστορία μπορεί να συγκρατήσουν ή να πιέσουν τις βάσεις, ειδικά σε τμήματα όπου τα συγκεκριμένα μαθήματα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.

Στις Θετικές Σπουδές, η καλύτερη εικόνα σε Μαθηματικά και Φυσική μπορεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό σε δημοφιλείς σχολές, ενώ η Χημεία θα λειτουργήσει ως κρίσιμος παράγοντας διάκρισης.

Στις Σπουδές Υγείας, οι υψηλές επιδόσεις σε ένα μέρος των υποψηφίων διατηρούν ισχυρό τον ανταγωνισμό στις σχολές κορυφής, όμως τα ποσοστά κάτω από τη βάση σε Φυσική και Χημεία δείχνουν ότι δεν ήταν ένα εύκολο πεδίο.

Στην Οικονομία και Πληροφορική, τα Μαθηματικά αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων, καθώς μεγάλο ποσοστό υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση.

Τα επόμενα βήματα για τους υποψηφίους

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι περνούν στην τελική φάση της διαδικασίας εισαγωγής.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα στα ειδικά μαθήματα, η ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής και στη συνέχεια η ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Τα μόρια υπολογίζονται με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας που έχει ορίσει κάθε Τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με τη σχολή που θέλει να δηλώσει.

Οι Βάσεις 2026 αναμένονται, όπως συμβαίνει παραδοσιακά, προς τα τέλη Ιουλίου.

Μέχρι τότε, τα στατιστικά των βαθμολογιών δίνουν την πρώτη σοβαρή ένδειξη για το πού θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός και πού οι χαμηλές επιδόσεις μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες.