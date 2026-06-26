Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, όπου η πολιτική αντιπαράθεση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν γροθιές και σπρωξίματα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της εαρινής συνόδου, την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας, Ιρακλί Κομπαχίτζε, παρουσίαζε την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης και απαντούσε στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ένταση ξέσπασε ανάμεσα σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» και του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Για τη Γεωργία».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μετατράπηκαν σε σωματική σύγκρουση, με άνδρες και γυναίκες βουλευτές να ανταλλάσσουν γροθιές και να επιχειρούν να απωθήσουν ο ένας τον άλλον, ενώ συνάδελφοί τους προσπαθούσαν να τους χωρίσουν.

#Watch:



Punches replaced parliamentary debate in Georgia as ruling and opposition MPs exchanged blows during PM Irakli Kobakhidze's annual address.



The brawl erupted in the final spring session and lasted several minutes before order was restored. #Georgia #Parliament… pic.twitter.com/qOIxE0d0tB — India Today Global (@ITGGlobal) June 26, 2026

Η αναστάτωση διήρκεσε αρκετά λεπτά, διακόπτοντας τη συνεδρίαση.

Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ το Κοινοβούλιο ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε διαδικασίες που σχετίζονται με τον αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων παραγόντων», μια νομοθετική πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις στη Γεωργία τους τελευταίους μήνες.

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει αποτελέσει σημείο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά και αντικείμενο κριτικής από διεθνείς οργανισμούς και δυτικές χώρες, που εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις του στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών.