Τα ενισχυμένα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη δεν αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας.

«Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το διήμερο Σάββατο και Κυριακή γιατί θα αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Στην Αττική, Σάββατο και Κυριακή μπορεί να δούμε 8 έως και 9 μποφόρ σε ό,τι αφορά τις ριπές των βορειοανατολικών ανέμων, «επομένως και ο νομός Αττικής βρίσκεται σε αρκετά επικίνδυνη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, με τη θερμοκρασία στους 34-35 βαθμούς αργά το μεσημέρι στα εσωτερικά του λεκανοπεδίου».

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός το Σάββατο 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 29-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.