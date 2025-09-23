Για απότομη και επικίνδυνη είσοδο του φθινοπώρου έκανε λόγο στη σημερινή πρόγνωσή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Κάνοντας λόγο για έντονα φαινόμενα, ανέφερε πως προς το τέλος της εβδομάδας, κατά πολλές πιθανότητες, ένα κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Ιταλίας θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας μας.

«Μέχρι και το Σάββατο θα είναι καλά τα πράγματα. Από την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν να μετατοπίζεται πιο ανατολικά και να απασχολεί και τη χώρα μας, κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα», επισήμανε.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, «η Μεσόγειος είναι γενικά αρκετά θερμή, έχει συσσωρεύσει μεγάλα ποσά θερμότητας από το καλοκαίρι. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες προς τα βόρεια τμήματα της Ιταλίας, προς τα βορειοδυτικά Βαλκάνια. Θα τροφοδοτείται και με ψυχρότερες αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αρκετά επικίνδυνη κακοκαιρία».

Ειδικότερα, ως προς την εξέλιξη του καιρού, ο κ. Μαρουσάκης ανέφερε ότι από το Σάββατο η κακοκαιρία εμφανίζει μία τάση να μετατοπίζεται και προς την περιοχή μας. Την Κυριακή, η δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, σιγά σιγά θα δεχτούν την επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού. «Είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό, μία ιδιαίτερα επικίνδυνη κακοκαιρία», τόνισε.

O Εμποδιστής «Ρεξ»

Εντωμεταξύ, σε ανάρτησή του ο κ. Μαρουσάκης αναφέρεται στον Εμποδιστή «Ρεξ», σημειώνοντας: «Με το γράμμα “Υ” αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα “Χ” το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».