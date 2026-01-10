Ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολη εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του Παναιτωλικού και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποθέωσε στις δηλώσεις του τον Ζαφείρη, τον Κωνσταντέλια και τον Μιχαηλίδη.

Μετά την πρόκριση επί του Ατρόμητου στο κύπελλο Ελλάδας, οι «ασπρόμαυροι» έκαναν αυτό που έπρεπε και στο πρωτάθλημα κόντρα στους Αγρινιώτες και ο προπονητής τους έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε στο Αγρίνιο.

«Είναι το δεύτερο σερί παιχνίδι που παίζουμε καλά, δημιουργούμε ευκαιρίες, σκοράρουμε. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς, τέλειο ως προς το πως το διαχειρίστηκαν οι παίκτες μας. Καλή συγκέντρωση, καλές φάσεις, καλή αντίδραση. Πήραμε το τρίποντο και προχωράμε», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για την πρόοδο που έδειξε ο Ζαφείρης στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός.

«Θα τρελαθούμε; Στο πρώτο ματς έπαιξε 20′ ο Ζαφείρης. Υπομονή, υπομονή. Είναι top παίκτης ο Ζαφείρης, θα βελτιώνεται συνεχώς. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τον ουρανό και να έρθει ένα θαύμα.

Δείτε τον Μιχαηλίδη σε τι επίπεδο έφτασε, έπειτα από πολύ καιρό. Χρειάστηκε καιρός για να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο και να αποκτήσει ποδοσφαιρική αυτοπεποίθηση. Ο Ντέλιας είναι επίσης τοπ παίκτης.

Το σημαντικό είναι η ομάδα να έχει άριστη χημεία. Σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι παίκτες θα δίνουν όλο και παραπάνω πράγματα. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται ο χρόνος. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ο χρόνος είναι σημαντικός», ήταν η απάντηση του Λουτσέσκου.