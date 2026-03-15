Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανάκι και ΙΧ σημειώθηκε γύρω στις 21:40’ το βράδυ της Κυριακής (15/3/26) στη διασταύρωση Μητροπολίτου Δαμασκηνού και Μάνου Κατράκη στα Καλύβια Λαμίας.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μηχανάκι που ανέβαινε την Μάνου Κατράκη, παραβίασε το STOP και έπεσε πάνω στην πόρτα του ΙΧΕ που κινούνταν στη Μητροπολίτου Δαμασκηνού με κατεύθυνση προς Λαμία.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με το κράνος να φεύγει από το κεφάλι του δικυκλιστή, ο οποίος και τραυματίστηκε.

Ο οδηγός του ΙΧ έτυχε να είναι διασώστης του ΕΚΑΒ που πήγαινε για τη βραδυνή βάρδια και ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους του.

Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και μετέφερε το νεαρό δικυκλιστή στο Νοσοκομείο Λαμίας.