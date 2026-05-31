Το Παρίσι ζει μεγάλες στιγμές μετά την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμεν και ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μεγαλύτερες σήμερα με την εντυπωσιακή φιέστα που ετοιμάζει η Γαλλική ομάδα.

Η «L’ Equipe» παρουσίασε το πρόγραμμα των εορτασμών της Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίοι εορτασμοί θα ξεκινήσουν από το Champ de Mars, όπου έχει ήδη στηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή μήκους 450 μέτρων.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αναμένεται να προσελκύσει 85.000 έως 90.000 φιλάθλους μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Οι πύλες του χώρου θα ανοίξουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αργότερα, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν θα τους υποδεχθεί σε επίσημη τελετή στις 19:10 ώρα Ελλάδας.

Το τελευταίο μέρος της φιέστας θα πραγματοποιηθεί στο «Parc des Princes», με τις πύλες του γηπέδου να ανοίγουν στις 20:30 ώρα Ελλάδας, ώστε οι φίλοι της ομάδας να υποδεχθούν τους θριαμβευτές και να συνεχιστούν οι εορτασμοί μέχρι αργά το βράδυ.