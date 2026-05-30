Ο ενεργειακός αποκλεισμός που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στην Κούβα απειλεί πλέον άμεσα και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, καθώς οι ελλείψεις σε καύσιμα και οι συνεχείς διακοπές ρεύματος οδηγούν σε μείωση των διδακτικών ωρών και επιτείνουν την ήδη σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικών, προειδοποιεί η UNESCO.

«Η εκπαίδευση στην Κούβα κινδυνεύει λόγω της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης. Αυτή θέτει σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς, με μακροπρόθεσμες συνέπειες», ανέφερε μέσω ανάρτησής της στο X η διευθύντρια του Γραφείου της UNESCO στην Αβάνα, Αν Λεμέστρ.

Η Κούβα, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βιώνει τα τελευταία χρόνια μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία έχει ενταθεί περαιτέρω από τις αρχές του έτους λόγω των περιορισμών στις εισαγωγές πετρελαίου και των ευρύτερων οικονομικών κυρώσεων.

Η σοβαρή έλλειψη καυσίμων έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την Αν Λεμέστρ, οι ενεργειακές δυσκολίες και τα προβλήματα στις μεταφορές δυσχεραίνουν την προσέλευση των εκπαιδευτικών, τη στιγμή που το εκπαιδευτικό σύστημα καταγράφει έλλειψη άνω των 26.000 καθηγητών.

Απέναντι στην κρίση, η κουβανική κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτα μέτρα, περιορίζοντας τις ώρες διδασκαλίας και ολοκληρώνοντας πρόωρα τη σχολική χρονιά κατά αρκετές εβδομάδες.

Παράλληλα, από τις αρχές Φεβρουαρίου ανεστάλησαν τα διά ζώσης μαθήματα στα πανεπιστήμια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, η ασταθής ηλεκτροδότηση και η περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η κρίση επηρεάζει άμεσα περίπου 400.000 μαθητές, που είδαν τη σχολική χρονιά να συρρικνώνεται, αλλά και 28.000 φοιτητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ιδιαίτερα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.