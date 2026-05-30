Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι στην Puskas Arena για τον τελικό του Champions League και υποστηρίζει την Άρσεναλ, πανηγυρίζοντας το 1-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν στο 6ο λεπτό με το γκολ του Χάβερτς.

Μπορεί να είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του NBA, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αδιαφορεί για το ποδόσφαιρο και το απέδειξε με την παρουσία του στις εξέδρες για τον τελικό του Champions League.

Nikola Jokić sa bratom slavi vodeći gol Arsenala u finalu Lige šampiona! ⚽️ pic.twitter.com/sjFVgEEPeA — Skaut sport (@SkautSport) May 30, 2026

Ο Γιόκιτς μάλιστα, ηγέτης των Ντένβερ Νάγκετς, δεν ταξίδεψε στη Βουδαπέστη απλά σαν φίλαθλος αλλά σαν οπαδός της Άρσεναλ, καθώς φοράει t-shirt των «κανονιέρηδων», ενώ στο 0-1 του Χάβερτς στο 6ο λεπτό σηκώθηκε από τη θέση του και πανηγύρισε.