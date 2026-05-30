Στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Μαμα-δες” με οικοδέσποινα την Μάγκυ Ταμπακάκη είδαμε την Μάρα Δαρμουσλή, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η καλλονή ηθοποιός αναφέρθηκε στις τύψεις που είχε κατά την πρώτη της εγκυμοσύνη τις οποίες και κατόρθωσε να αποβάλλει όταν ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Ειδικότερα, η Μάρα Δαρμουσλή εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ο επαγγελματισμός με τη μητρότητα είναι σε μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία, σε πολύ λεπτό σχοινί χωρίς κανένα δίχτυ προστασίας. Απλώς, το λέω χωρίς καμία ντροπή, κάνεις εκπτώσεις. Δηλαδή κάπου θα κόψεις ως προς την ποιότητα της μητρότητας που προσφέρεις σαν υπηρεσία στα παιδιά σου”.

“Στο πρώτο παιδί είχα τύψεις, στο δεύτερο παιδί δεν είχα καμία. Μου το ‘χε πει και η Ρίκα Βαγιάννη, “φύγε από αυτόν τον κολοφώνα των τύψεων”, αυτόν τον κυκεώνα”.

“Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί. Ευχαριστώ, έχει κλείσει το μαγαζί! Δίνω τόπο σε νέες” πρόσθεσε εν συνεχεία, με χιούμορ, η Μάρα Δαρμουσλή στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΡΤ.