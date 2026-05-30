Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan Basket League μετά την εκτός έδρας νίκη με 102-94 επί του ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν είναι σίγουρος για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το κύπελλο Ελλάδας, απέτυχαν παταγωδώς στη Euroleague καθώς έμειναν εκτός Final Four και τώρα περιμένουν τον Ολυμπιακό στους τελικούς του πρωταθλήματος, με τον προπονητή τους να τονίζει πως θα αποδείξουν πως είναι καλύτερη ομάδα.

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε καλά επιθετικά, κάναμε πολλά λάθη, και είχαμε πρόβλημα στα ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ μας πήρε 9 επιθετικά ριμπάουντ και βρήκε 15 πόντους από δεύτερες επιθέσεις. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε, αλλάξαμε την κατάσταση, κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση βελτιωθήκαμε. Ο Όσμαν έκανε ένα τέλειο παιχνίδι επιθετικά και οι υπόλοιποι παίκτες συνεισέφεραν σε άλλους τομείς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό το ματς θα μας βοηθήσει για τον στόχο μας στους τελικούς με παρόμοια ατμόσφαιρα», είπε αρχικά ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους τελικούς.

«Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Έχουμε τρεις τραυματίες. Είναι ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ, και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο», ήταν τα λόγια του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναφορικά με την τοξικότητα που επικρατεί, είπε: «Δε μας νοιάζει τι γράφουν στα social media, τι γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε τι θέλουν. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στους τελικούς».