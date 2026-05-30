Με τον Όσμαν να πετυχαίνει 29 πόντους, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 102-94 τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan Basket League και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς.

Με τον Μπέβερλι να κάνει πολλή δουλειά στα πρώτα λεπτά του αγώνα, οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 17-10 και στη συνέχεια ο Μέλβιν ανέλαβε να αυξήσει τη διαφορά στο +12 (27-15), για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 27-17.

Με τον Ναν να τραυματίζεται στον καρπό, οι «πράσινοι» είχαν πρόβλημα επιθετικά, οι Γκραντ και Λεσόρ όμως έδωσαν πολύτιμες λύσεις και η διαφορά σταδιακά μειωνόταν, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με τους γηπεδούχους στο +3 (47-44).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προηγήθηκε για πρώτη φορά στο 23′, όταν ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ έκανε το 51-53, ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε και πέρασε ξανά μπροστά, πριν αναλάβει ο Όσμαν. Ο Τούρκος ήταν ασταμάτητος, σκόραρε συνεχώς και έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων (67-72) στο «τριφύλλι», στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήλεγξε την κατάσταση, ξέφυγε με εννιά πόντους και στη συνέχεια πήγε και στο +13 (79-92), για να πάρει τελικά τη νίκη με 102-94 και να κάνει το 2-0.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102