Οι προτάσεις που τα αλλάζουν όλα

Τα μεταγραφικά σενάρια έχουν αρχίσει για τον Ολυμπιακό, η αλήθεια όμως είναι πως ούτε οι άνθρωποί του δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Όχι γιατί δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, ξέρουν πολύ καλά, αλλά επειδή δεν ξέρουν τι προτάσεις θα έρθουν για κάποιοι παίκτες. Ο μάνατζερ του Μουζακίτη είχε δηλώσει πως ενδιαφέρονται μεγάλες ομάδες, για τον Τζολάκη επίσης, ενδιαφέρον υπάρχει και για άλλους, όλα αυτά μπορεί να φέρουν δεκάδες εκατ. ευρώ στο ταμείο. Και σε μια τέτοια περίπτωση θα αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα για τις μεταγραφές.

Η περίπτωση Κάρμο

Ένα από τα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες είναι αυτό του Κάρμο, ξανά. Και δεν είναι περίεργο. Ο Καλογερόπουλος θα φύγει, ο Μπιανκόν είναι επίσης πολύ πιθανό να φύγει, για τον Πιρόλα υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία, θα χρειαστούν επομένως τουλάχιστον δύο μεταγραφές κεντρικών αμυντικών. Θα είναι ο Κάρμο ένας εκ αυτών που θα αποκτηθούν; Από τον ίδιο εξαρτάται. Στον Ολυμπιακό θα τον ήθελαν, είναι γνωστή η εκτίμηση που του έχουν, είναι γνωστή η αξία του. Το θέμα είναι να το θέλει 100% ο ίδιος, γιατί όταν έφυγε από την Ελλάδα, έφυγε επειδή ήθελε να παίξει σε καλύτερο πρωτάθλημα.

Αβέβαιο μέλλον και με Νίστρουπ

Μπορεί ο Ράφα Μπενίτεθ να έφυγε από τον Παναθηναϊκό, αυτό όμως δεν σημαίνει πως σταμάτησε ο… κίνδυνος για κάποιους παίκτες του. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ισπανός τεχνικός είχε πολλούς στη μαύρη λίστα, δεν είναι κρυφό ότι το μέλλον των Μπακασέτα και Σιώπη δεν ήταν σίγουρο στην ομάδα. Και παραμένει αβέβαιο, παρά την αποχώρηση του Ισπανού. Ο Νίστρουπ θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, η διοίκηση τού έχει δώσει τις εγγυήσεις που ήθελε για τα μεταγραφικά και το μέλλον κάποιων παικτών παραμένει ανοιχτό. Δεν είναι βέβαιο, για παράδειγμα, ότι θα είναι στο ρόστερ τη νέα σεζόν και ο Μπακασέτας και ο Σιώπης. Μπορεί ένας εκ των δύο, μπορεί και… 0/2.

Ανοιχτό για την αναδιάρθρωση

Μπορεί η πρόταση που κατέθεσαν πέντε ομάδες -και στήριξε και η ΕΠΟ- για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος να μην πέρασε, το θέμα όμως δεν έχει κλείσει. Κάποιες από τις μεγάλες ομάδες είναι υπέρ, οπότε αυτό σημαίνει πως θα βρεθεί ο τρόπος για να τεθεί ξανά προς συζήτηση το θέμα της αναδιάρθρωσης. Ενδεχομένως και πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Είναι ένα θέμα, πάντως, στο οποίο έχουν λόγο και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και για αυτούς τα play off θεωρούνται απαραίτητα. Δίνουν περισσότερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και όποιος βάζει τα λεφτά του δεν το παραβλέπει φυσικά αυτό.

Οι βόμβες του Γιαννακόπουλου

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού το φετινό καλοκαίρι και αυτό δεν αφορά μόνο στο ποιος θα αντικαταστήσει τον Εργκίν Αταμάν. Ο Γιαννακόπουλος ξέρει πως η φετινή αποτυχία στη Euroleague έχει επισκιάσει τα πάντα και η ανάγκη για απάντηση στον Ολυμπιακό που σήκωσε την κούπα στο ΟΑΚΑ είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Γι’ αυτό και θα ρίξει πολλά λεφτά στις μεταγραφές ενόψει της νέας σεζόν. «Θα πέσουν βόμβες», λένε άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις στους πράσινους και επαναλαμβάνουν αυτό που έλεγαν και μέσα στη σεζόν: «Βόμβες που θα ακουστούν παντού. Και μπορεί να μην αφορούν μόνο το αγωνιστικό κομμάτι…».

Έτοιμος για Μόντσα

Ετοιμάζει βαλίτσες για Μόντσα ο Καλογερόπουλος, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, καθώς εξασφαλίστηκε η άνοδος στη Serie A. Και εξασφαλίστηκε με έναν τρόπο που συναντάμε μόνο στην Ιταλία… Στον πρώτο αγώνα μπαράζ είχε νικήσει εκτός έδρας την Καταντζάρο με 2-0, στη ρεβάνς ηττήθηκε στην έδρα της με το ίδιο σκορ και το παιχνίδι τελείωσε εκεί. Ούτε παράταση, ούτε πέναλτι, τίποτα. Γιατί; Επειδή η Μόντσα είχε τερματίσει πιο ψηλά από την αντίπαλό της στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, άρα πήρε και την άνοδο στη Serie A.